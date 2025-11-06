सौरभ हत्याकांड: मेरठ छोड़ने की तैयारी में मुस्कान का परिवार, दीवार पर लिखा 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर

संक्षेप: मेरठ में आठ महीने पहले हुए सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड को लेकर ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में आरोपी मुस्कान रस्तोगी का परिवार अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है।

यूपी के मेरठ में आठ महीने पहले हुए सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड को लेकर ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में आरोपी मुस्कान रस्तोगी का परिवार अब शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। बुधवार को उनके घर के बाहर 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगा देखा गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया कि परिवार अब इस शहर में नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा, “यहाँ अब सिर्फ बुरी यादें रह गई हैं। हम मेरठ छोड़कर नयी शुरुआत करेंगे। प्रमोद की पत्नी कविता और बेटे राहुल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया।

रस्तोगी ने कहा कि तीन मार्च 2025 को हुई इस घटना के बाद से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा उनकी सर्राफा की दुकान पर ग्राहकों का आना बंद हो गया है और उधार देने वालों ने भी लेन-देन रोक दिया है। उन्होंने कहा कि घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाली मुस्कान की छोटी बहन की आय भी रुक गई क्योंकि अभिभावकों ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी मुस्कान रस्तोगी ने तीन मार्च को अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी।