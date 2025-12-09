सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल ने ही बरामद कराई थी लाश, कोर्ट में बोले इंस्पेक्टर

संक्षेप: सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के खिलाफ कोर्ट में विवेचक इंस्पेक्टर की गवाही हुई। इंस्पेक्टर ने ही मुस्कान और साहिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट को इंस्पेक्टर ने हत्या का कारण और पूरा घटनाक्रम बताया।

सौरभ हत्याकांड में मुस्कान, साहिल के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की गवाही हुई। इंस्पेक्टर ने ही मुस्कान और साहिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट को इंस्पेक्टर ने हत्या का कारण और पूरा घटनाक्रम बताया। खुलासा किया साहिल-मुस्कान ने सौरभ की लाश बरामद कराई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य का हवाला दिया। अगली कार्रवाई कोर्ट में 15 दिसंबर को होगी।

मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च की रात पति सौरभ की घर के अंदर हत्या कर दी थी। साहिल के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े किए और नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया। चार मार्च को मुस्कान, साहिल दोनों हिमाचल फरार हो गए थे। 17 मार्च की रात दोनों मेरठ आए और 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर निशानदेही पर सौरभ की लाश बरामद कर ली। 19 मार्च से दोनों जेल में हैं और केस की सुनवाई जिला जज कोर्ट में हो रही है।

सौरभ हत्याकांड में 14 गवाह की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। मंगलवार को केस के दूसरे विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी को बयान कराने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। यहां इंस्पेक्टर के बयान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने दर्ज कराए।