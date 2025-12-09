सौरभ हत्याकांड: मुस्कान और साहिल ने ही बरामद कराई थी लाश, कोर्ट में बोले इंस्पेक्टर
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल के खिलाफ कोर्ट में विवेचक इंस्पेक्टर की गवाही हुई। इंस्पेक्टर ने ही मुस्कान और साहिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट को इंस्पेक्टर ने हत्या का कारण और पूरा घटनाक्रम बताया।
सौरभ हत्याकांड में मुस्कान, साहिल के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी की गवाही हुई। इंस्पेक्टर ने ही मुस्कान और साहिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट को इंस्पेक्टर ने हत्या का कारण और पूरा घटनाक्रम बताया। खुलासा किया साहिल-मुस्कान ने सौरभ की लाश बरामद कराई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य का हवाला दिया। अगली कार्रवाई कोर्ट में 15 दिसंबर को होगी।
मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च की रात पति सौरभ की घर के अंदर हत्या कर दी थी। साहिल के साथ मिलकर सीने में चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े किए और नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया। चार मार्च को मुस्कान, साहिल दोनों हिमाचल फरार हो गए थे। 17 मार्च की रात दोनों मेरठ आए और 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर निशानदेही पर सौरभ की लाश बरामद कर ली। 19 मार्च से दोनों जेल में हैं और केस की सुनवाई जिला जज कोर्ट में हो रही है।
सौरभ हत्याकांड में 14 गवाह की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। मंगलवार को केस के दूसरे विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी को बयान कराने के लिए कोर्ट में बुलाया गया। यहां इंस्पेक्टर के बयान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने दर्ज कराए।
इंस्पेक्टर ने अपनी विवेचना के तथ्यों को बयान में बताया। खुलासा किया साहिल, मुस्कान ने गिरफ्तारी के बाद सौरभ की नीले ड्रम में छिपाकर रखी गई लाश को बरामद कराया था। इस दौरान वह चाकू भी बरामद किया गया, जिससे हत्या की गई थी। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने कोर्ट को बताया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस तरह से इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी के बयान दर्ज हुए यानी एग्जामिनेशन चीफ हुआ। इस दौरान सौरभ पक्ष से अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह और साहिल-मुस्कान पक्ष की ओर से डिफेंस काउंसिल रेखा जैन भी मौजूद रही। 15 दिसंबर को बयान पूरे कराए जाएंगे।