नीला ड्रम, सीमेंट और कटर; सौरभ हत्याकांड के 11वें गवाह ने कोर्ट में दिया बयान, कहा-4 टुकड़ों में थी लाश

Hindi NewsUP NewsSaurabh murder case 11th witness police inspector testified in court saying the body was in four pieces

सौरभ हत्याकांड में शव का पंचनामा भरने वाले दारोगा ने जिला जज कोर्ट में  बयान दर्ज कराया है। दारोगा ने कोर्ट को बताया कि नीले ड्रम में लाश को सीमेंट से जमाया हुआ था। कटर से ड्रम और सीमेंट को काटकर मोर्चरी पर शव को बाहर निकाला गया। लाश चार टुकड़ों में मिली थी। 

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, मेरठMon, 6 Oct 2025 10:31 PM
मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड में शव का पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र कुमार के जिला जज कोर्ट में सोमवार को बयान दर्ज किए गए। दारोगा ने कोर्ट को बताया कि नीले ड्रम में लाश को सीमेंट से जमाया हुआ था। कटर से ड्रम और सीमेंट को काटकर मोर्चरी पर शव को बाहर निकाला गया। लाश टुकड़ों में मिली थी। सिर को धड़ से काटकर अलग किया गया था। दोनों हाथों को भी कलाई से काटकर अलग किया हुआ था। दोनों कटे हुए हाथ एक पॉलीथिन में बंद मिले थे। चाकू भी ड्रम के अंदर ही मिला था। अब बयान पर जिरह 10 अक्टूबर को होगी।

ब्रह्मपुरी में 3 मार्च 2025 की रात सौरभ की उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। लाश के टुकड़े किए और नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। चार मार्च को मुस्कान और साहिल हिमाचल फरार हो गए और 17 मार्च की रात मेरठ आए। 18 मार्च को हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लाश बरामद की। साहिल, मुस्कान को 19 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों जिला कारागार में बंद हैं।

केस में सुनवाई जिला जज कोर्ट में चल रही है। 10 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। सोमवार को कोर्ट में 11वें गवाह दरोगा धर्मेंद्र कुमार की गवाही हुई। दरोगा धर्मेंद्र कुमार ने सौरभ की लाश का पंचनामा भरा था। कोर्ट में दरोगा ने बताया जिस नीले ड्रम में लाश थी, उसे ब्रह्मपुरी स्थित सौरभ के घर के पीछे वाले हिस्से में रखा गया था। वहां ड्रम को काटने का प्रयास हुआ लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ड्रम को मोर्चरी लाकर कटर से कटवाया गया। जब लाश बरामद हुई तो वह टुकड़ों में थी। इसे सुरक्षित किया गया। बताया कि सीने में चाकू से वार करने के तीन निशान मिले थे। बाकी शरीर चार हिस्सों में मिला था।

अब तक 10 लोगों की गवाही पूरी

सौरभ हत्याकांड में 10 गवाहों की गवाही हो चुकी है। इसमें सौरभ का भाई राहुल उर्फ बबलू, मां रेणू देवी, ड्रम काटने वाले युवक, दवा का पर्चा लिखने वाला डॉक्टर ओपी देशवाल, दवा देने वाले अमित, ड्रम विक्रेता, सीमेंट विक्रेता, चाकू विक्रेता, विवेचक और सौरभ के दोस्त के बयान हो चुके हैं। केस में कुल 34 गवाह हैं। जिस रफ्तार से इस केस में सुनवाई हो रही है, उससे लगता है कि जल्द केस आगे बढ़ जाएगा। वहीं, साहिल और मुस्कान ने अपना अलग वकील भी किया है।

