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अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान पैसा भेजना भारी, सऊदी पुलिस के हिरासत में यूपी के दो भाई

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, अमरोहा
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सऊदी अरब से ईरान को पैसा भेजना दो भाइयों को भारी पड़ गया। वहां की पुलिस ने अमरोहा के रहने वाले दो भाइयों को हिरासत में लिया है। बीते सवा दो महीने से युवकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मां-बाप ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान पैसा भेजना भारी, सऊदी पुलिस के हिरासत में यूपी के दो भाई

UP News: अमेरिका-इजरायल से युद्ध के बीच मदद के लिए ईरान को पैसा भेजना दो भाइयों को भारी पड़ गया। सऊदी अरब की पुलिस ने अमरोहा निवासी दो भाइयों को हिरासत में लिया है। लगभग सवा दो महीने से बेटों से संपर्क नहीं होने पर मां-बाप ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

मार्च महीने में ईरान की अमेरिका-इजरायल से शुरू हुई जंग के दौरान ईरान द्वारा अमेरिका एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए जवाबी हमलों में मिडिल ईस्ट में भी हालात खराब हो गए थे। अमेरिकी बमबारी में शिया धर्मगुरु सैय्यद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर हिन्दुस्तान में भी लोगों ने ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन किए थे। इसी समय खाड़ी देशों में नौकरी करने वाले नौगावां सादात से ताल्लुक रखने वाले शिया समुदाय के लोगों ने ईरान को आर्थिक मदद भेजी थी।

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इसी कड़ी में दम्माम में रहने वाले कस्बा निवासी सगे भाई मोहम्मद राहिब व मोहम्मद जफर ने भी ईरान को पैसे भेजे थे। जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने दम्माम शहर से राहिब को 27 तो वहीं जफर को 30 मार्च को हिरासत में लिया था। इसके बाद से दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है। करीब सवा दो महीने से बेटों से संपर्क नहीं होने पर परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। परिजनों ने पत्र लिखकर विदेश मंत्रायल से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मां के हुक्म पर ईरान को 200 रियाल की मदद भेजी थी। परिजनों का कहना है कि ईरान को पैसे भेजने पर ही दोनों बेटों को डिटेन किया है।

फैमिली ड्राइवर की नौकरी पर पांच साल पहले गए थे दोनों भाई

दोनों भाई ड्राइवर हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक हालत लगभग पांच साल पहले राहिब को सऊदी अरब खींच ले गई थी। परदेस में अपने पैर जमाने के बाद उसने नौ महीने पहले छोटे भाई जफर को भी अपने पास बुलाकर फैमिली ड्राइवर की नौकरी लगवा दी थी। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर परिवार का ख्याल रख रहे थे।

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मां फरजाना के कहने पर ईरान भेजे थे पैसे

दोनों कस्बे के मोहल्ला बंगला निवासी हसन अब्बास के बेटे हैं। पिता हसन अब्बास को पैरालाइज है जबकि मां फरजाना गृहणी हैं। छोटी बहन की शादी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मार्च माह में जब कस्बे में ईरान के लिए चंदा किया है रहा था तब मां ने दोनों बेटों से कुछ पैसे अलग से भेजने का जिक्र किया था, ये सुनकर राहिब ने खुद ही ईरान दूतावास को पैसे भेजने की बात कही थी। इसके बाद दोनों भाई ने ईरान को मदद भेजी थी। ईरान को पैसे भेजने पर ही दोनों बेटों को डिटेन किया गया है। अब अपने बच्चों से संपर्क नहीं होने पर परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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