अमेरिका-इजरायल जंग के बीच ईरान पैसा भेजना भारी, सऊदी पुलिस के हिरासत में यूपी के दो भाई

सऊदी अरब से ईरान को पैसा भेजना दो भाइयों को भारी पड़ गया। वहां की पुलिस ने अमरोहा के रहने वाले दो भाइयों को हिरासत में लिया है। बीते सवा दो महीने से युवकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मां-बाप ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

UP News: अमेरिका-इजरायल से युद्ध के बीच मदद के लिए ईरान को पैसा भेजना दो भाइयों को भारी पड़ गया। सऊदी अरब की पुलिस ने अमरोहा निवासी दो भाइयों को हिरासत में लिया है। लगभग सवा दो महीने से बेटों से संपर्क नहीं होने पर मां-बाप ने विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है।

मार्च महीने में ईरान की अमेरिका-इजरायल से शुरू हुई जंग के दौरान ईरान द्वारा अमेरिका एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए जवाबी हमलों में मिडिल ईस्ट में भी हालात खराब हो गए थे। अमेरिकी बमबारी में शिया धर्मगुरु सैय्यद अयातुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर हिन्दुस्तान में भी लोगों ने ईरान के समर्थन में सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर विरोध-प्रदर्शन किए थे। इसी समय खाड़ी देशों में नौकरी करने वाले नौगावां सादात से ताल्लुक रखने वाले शिया समुदाय के लोगों ने ईरान को आर्थिक मदद भेजी थी।

इसी कड़ी में दम्माम में रहने वाले कस्बा निवासी सगे भाई मोहम्मद राहिब व मोहम्मद जफर ने भी ईरान को पैसे भेजे थे। जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने दम्माम शहर से राहिब को 27 तो वहीं जफर को 30 मार्च को हिरासत में लिया था। इसके बाद से दोनों का कुछ पता नहीं चल सका है। करीब सवा दो महीने से बेटों से संपर्क नहीं होने पर परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। परिजनों ने पत्र लिखकर विदेश मंत्रायल से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि मां के हुक्म पर ईरान को 200 रियाल की मदद भेजी थी। परिजनों का कहना है कि ईरान को पैसे भेजने पर ही दोनों बेटों को डिटेन किया है।

फैमिली ड्राइवर की नौकरी पर पांच साल पहले गए थे दोनों भाई दोनों भाई ड्राइवर हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक हालत लगभग पांच साल पहले राहिब को सऊदी अरब खींच ले गई थी। परदेस में अपने पैर जमाने के बाद उसने नौ महीने पहले छोटे भाई जफर को भी अपने पास बुलाकर फैमिली ड्राइवर की नौकरी लगवा दी थी। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर परिवार का ख्याल रख रहे थे।