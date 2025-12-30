Hindustan Hindi News
'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ें...', डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डीएम को नसीहत

'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ें...', डिप्टी सीएम केशव मौर्य की डीएम को नसीहत

संक्षेप:

केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो उन्होंने अधिकारियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। अभी तक तैयारी पूरी नहीं दिखी थी। इस पर डीएम को इशारों में ही कड़ा संदेश दे गए।

Dec 30, 2025 01:42 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक अलग अंदाज देखने को मिला। तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताने के साथ-साथ डिप्टी सीएम ने प्रयागराज के जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा को एक ऐसी नसीहत दी, जिसकी चर्चा अब पूरे प्रशासनिक गलियारे और सोशल मीडिया पर हो रही है। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, कुछ दिन पहले सीएम योगी के बेहद करीबी संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के खाक चौक इलाके के शिविर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में जिलाधिकारी मनीष वर्मा जमीन पर चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बेलते और सेंकते नजर आ रहे थे। इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। किसी ने इसे डीएम की सादगी कहा तो किसी ने इसे एक 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया।

डिप्टी सीएम की चुटकी और नसीहत

मंगलवार को जब केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो उन्होंने अधिकारियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। अभी तक तैयारी पूरी नहीं दिखी थी। निरीक्षण खत्म कर जब वे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे तो मजाकिया लहजे में लेकिन बेहद गंभीर संदेश देते हुए डीएम से कहा कि "सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो"।

डिप्टी सीएम की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इसे एक कड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उनके कहने का सीधा तात्पर्य यह था कि अधिकारी प्रतीकात्मक गतिविधियों में समय गंवाने के बजाय मेले की जमीनी व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे को सुधारने पर ध्यान दें।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और साधु-संतों की सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन को केवल चुनिंदा शिविरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन सभी संतों की सुध लेनी चाहिए जो मेले में दूर-दराज से आते हैं।

अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने मेले की अधूरी तैयारियों पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिया कि अब कार्य में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो से ज्यादा जरूरी 'रिजल्ट' देना है। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि शासन की नजर न केवल फाइलों पर है, बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली और उनकी प्राथमिकताओं पर भी टिकी हुई है।