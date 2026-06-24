क्रिकेट से क्राइम तक; युवराज संग रणजी खेल चुका था एनकाउंटर में मारा गया रेपिस्ट सत्तू

लुधियाना पुलिस की कस्टडी से फरार सतपाल उर्फ सत्तू मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सत्तू दो बार रणजी खेल चुका था। खिलाड़ी से अपराधी बनने की उसकी कहानी अब चर्चाओं में हैं। बहरहाल, सत्तू के वर्तमान का सच यह था कि वह लगातार किशोरियों को अपना शिकार बना रहा था।

UP Police Encounter: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लुधियाना पुलिस की कस्टडी से फरार 25 हजार का इनामी अपराधी सतपाल उर्फ सत्तू सोमवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गया था, मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सत्तू के मारे जाने के बाद उसके अतीत और अपराधी बनने की कहानी सोशल मीडिया से लेकर लोगों की चर्चाओं तक में तैर रही हैं। लोग याद कर रहे हैं कि सतपाल सिंह सत्तू कभी क्रिकेट को कॅरियर बनाने वाला तेज गेंदबाज सत्तू वर्ष 1996 में मोहाली और जालंधर में दो रणजी मैच खेल चुका था। इंडिया टीम के पूर्व ऑलराउंडर रहे युवराज सिंह के साथ भी उसने रणजी मैच खेला था। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह कुछ समय के लिए उसके कोच रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सत्तू अपराधी और सीरियल रेपिस्ट बन गया। चार राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही थी।

इंग्लैंड जाकर क्रिकेट में बनाना चाहता था कॅरियर, ऐसे बना अपराधी इनामी सतपाल क्रिकेट में भविष्य बनाना चाहता था। दो रणजी मैच खेलने के बाद वह इंग्लैड जाकर क्रिकेट में करियर बनाना चाहता था। उसके लिए उसे दो लाख रुपये की जरूरत थी, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। इसी बीच उसका एक विवाद हो गया और उसने उन पर हमला कर दिया। इस घटना को लेकर चयनकर्ताओं ने उसे टीम से बाहर कर दिया। इस पर उसने चयनकर्ताओं पर भी हमला कर दिया। वह नगर निगम में पार्षद भी रह चुका था, लेकिन वक्त के साथ जुर्म की दुनिया में धंसता चला गया। 2010 में मेरठ जिला कारागार में कराई गई खेल प्रतियोगिता में वह जेल प्रीमियर लीग में टीम का तेज गेंदबाज रहा था।

पत्नी के प्रेमी की कर दी थी हत्या 23 मार्च 2024 को जेल से जमानत पर आने के बाद सतपाल उर्फ सत्तू ने अपनी पत्नी का प्रेमी के साथ वीडियो देख लिया था। उसके बाद शराब पार्टी के बहाने पत्नी के प्रेमी को कार में साथ ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसने 2010 में मेरठ में धागे से भरे ट्रक को लूट लिया था। मुजफ्फरनगर के एक व्यापारी की हत्या के बाद वह यहां की जेल में 11 साल बंद रहा। इसके बाद फिर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 6 फरवरी 2026 को लुधियाना में पुलिस कस्टडी से वह फरार हो गया था।

किशोरियों को निशाना बनाने लगा था सत्तू सतपाल उर्फ सत्तू पंजाब से भागकर उत्तर प्रदेश में वारदात कर रहा था। अब वह किशोरियों का अपहरण कर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। वह सीरियल रेपिस्ट बन गया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि अब तक वह छह किशोरियों को शिकार बना चुका था। सतपाल उर्फ सत्तू, व्यापारी से रंगदारी और हत्या के मामले में करीब 11 साल तक मुजफ्फरनगर जेल में बंद रहा। कुख्यात सतपाल उर्फ सत्तू पर कई राज्यों में लूट, हत्या, डकैती के 30 आपराधिक मामले सामने आए हैं। वह थाना सेक्टर-31, चंडीगढ़ का हिस्ट्रीशीटर था, जिसकी एचएस नं-15 ए है। उसके संबंध छोटा राजन गैंग से रहे हैं।

मुजफ्फरनगर में व्यापारी से रंगदारी और लूट सतपाल उर्फ सत्तू ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक व्यापारी से रंगदारी व जानसठ क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जानसठ पुलिस ने उस पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। लगातार वारदात करने पर चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हर बार भागने में सफल रहा, लेकिन सोमवार देर रात पुलिस की गोली का निशाना बनने पर उसका अंत हो गया। सतपाल पर सबसे अधिक अपराधिक मामले चंडीगढ़ में दर्ज हैं। चंडीगढ़ में 2001 में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी कर उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था।

तितावी क्षेत्र में भीड़ ने की थी सत्तू की पिटाई पुलिस का कहना कि तितावी क्षेत्र से नाबालिग किशोरी का अपहरण करने से पहले शातिर सतपाल ने लगभग दो माह पहले भी शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरी की एक किशोरी का बहला फुसलाकर अपहरण किया था। वह उसने अपनी कार में बैठाकर सहारनपुर तक ले गया लेकिन किशोरी को उस पर शक हो गया। किशोरी के चलती कार से कूदने पर आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो उस समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने शिकायत नहीं की थी। उसके बाद से वह लगातार किशोरियों को अपना टारगेट बना रहा था।

चंडीगढ़ की मेयर को दी थी धमकी सतपाल ने चंडीगढ़ की मेयर अनु चतरथ, पूर्व मेयर कमलेश व प्रदीप छाबड़ा को फोन पर धमकी दी थी। उसने अपने दोस्त की पत्नी की सहायता करने के लिए कहा था। सहायता न करने पर उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। चंडीगढ़ पुलिस उसकी तलाश में जुटी तो वह उत्तर प्रदेश आ गया। उसके बाद उसे मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से पिस्टल-नगदी बरामद की गई थी। उस समय पुलिस ने खुलासा किया था कि वह छोटा राजन गैंग के लिए उगाही करता था।