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सैटेलाइट से लिए फोटो लिखेंगे आपका नाम; जानिए क्या है नासा का 'योर नेम इन लैंडसैट' मॉड्यूल

Apr 27, 2026 07:05 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रशान्त मिश्रा, गोरखपुर
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नासा के लैंडसेट प्रोग्राम केयोर नेम इन लैंडसैट फीचर से यूज़र सैटेलाइट तस्वीरों में अपना नाम देख सकते हैं। नदियों-घाटियों की इमेज से नाम बनता है, जो एक अनोखा और आकर्षक अनुभव देता है। नासा के अनुसार लैंडसैट, 50 से अधिक वर्षों से वैश्विक भू-आकृति चित्रण का एक महत्वपूर्ण आधार है।

सैटेलाइट से लिए फोटो लिखेंगे आपका नाम; जानिए क्या है नासा का 'योर नेम इन लैंडसैट' मॉड्यूल

नासा अपने लैंडसैट कार्यक्रम के माध्यम से धीरे-धीरे धरती के हर तमाम राज खोल रहा है। इसके तहत नासा ने अब ‘योर नेम इन लैंडसैट’ मॉड्यूल लॉन्च किया है, जहां आप सैटेलाइट द्वारा ली गई धरती की तस्वीरों के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं। धरती पर मौजूद नदियों, झीलों, नहरों व घाटियों आदि के चित्रों से उभरता हुआ आपका नाम दिखने में आकर्षक तो होगा ही साथ में यह आपको बेहतरीन अनुभव भी देगा। इसके लिए आपको नासा के ‘लैंडसैट में आपका नाम’ पोर्टल पर जाकर केवल अपना नाम दर्ज करना होगा। नासा के अनुसार लैंडसैट, 50 से अधिक वर्षों से वैश्विक भू-आकृति चित्रण का एक महत्वपूर्ण आधार है।

क्या है नासा का 'योर नेम इन लैंडसैट' मॉड्यूल?

नासा ने बीते दिनों ‘योर नेम इन लैंडसैट’ नामक एक इंटरैक्टिव वेबसाइट विकसित की है। यहां आप द्वारा अपना नाम भरते ही, सिस्टम लैंडसैट कार्यक्रम से प्राप्त इमेजेज की पहचान करेगा और पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं का उपयोग कर अलग-अलग तस्वीरों से नाम के अक्षर को उभारेगा। इसके माध्यम से तटरेखाओं, पहाड़ियों, नदियों, झीलों और घाटियों जैसी प्राकृतिक भू-आकृतियों का प्रयोग करते हुए किसी का भी नाम प्रदर्शित किया जा सकता है। दरअसल, यह टूल लैंडसैट कार्यक्रम से प्राप्त डेटा और अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का उपयोग कर अंग्रेजी अक्षरों के आकार वाली भू-आकृतियों की पहचान करता है।

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लैंडसैट उपग्रह लगातार पृथ्वी की सतह की फोटो ले रहा

नासा की वेबसाइट के अनुसार, लैंडसैट कार्यक्रम में पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसका प्रबंधन संयुक्त रूप से नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) द्वारा किया जाता है। 1972 से, लैंडसैट उपग्रह लगातार पृथ्वी की सतह की छवियां प्राप्त कर रहे हैं और भूमि प्रबंधकों, योजनाकारों और नीति निर्माताओं को प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करने के लिए एक निर्बाध डेटा संग्रह प्रदान कर रहे हैं। नासा व यूएसजीएस का लैंडसैट कार्यक्रम पृथ्वी की भूमि का अब तक का सबसे लंबा निरंतर अंतरिक्ष-आधारित रिकॉर्ड प्रदान करने वाला कार्यक्रम है।

ऐसे प्राप्त कर सकते हैं अपना नाम

आपको अपना नाम देखने के लिए नासा के ‘लैंडसैट में आपका नाम’ पोर्टल पर जाना होगा, जिसे गूगल पर लिखते हुए भी सर्च किया जा सकता है। यहां दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम दर्ज करते हुए इंटर करना होगा। यह टूल अंग्रेजी के अक्षरों के किसी भी संयोजन के लिए काम करेगा और आपके पास अपनी कलाकृति बनाने के लिए प्रत्येक अक्षर के विभिन्न संयोजन बनाने के कई विकल्प देगा। आप अपनी कलाकृति का कोई भिन्न संस्करण बनाना चाहते हैं, तो फिर से एंटर दबाने पर आप अपनी कलाकृति का अलग संस्करण भी बनाते हुए डाउनलोड कर सकते हैं।

sandeep

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