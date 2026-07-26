ससुराल वालों को बुलाओ... हाईटेंशन टॉवर पर चढ़े युवक ने पुलिस कर्मियों के छुड़ाए पसीने, साढ़े पांच घंटे तक किया ड्रामा
औरैया में एक युवक पत्नी से नाराज होकर हाई टेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई। युवक ससुराल वालों को बुलाने की जिद करने लगा। पांच घंटे तक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया।
Auraiya News: यूपी के औरैया में उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक पत्नी से नाराज होकर हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस भी आ गई, पर युवक नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। युवक को नीचे उतारने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। युवक केवल एक ही जिद पर अड़ा था कि ससुराल वालों को बुलाओ..। देर रात ससुराल पक्ष के पहुंचने और समझाने के बाद युवक नीचे आने को राजी हुआ। करीब साढ़े पांच घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद जब युवक सुरक्षित नीचे उतरा तो पुलिस और लोगों ने राहत की सांस ली।
पुलिस ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नवले का पुरवा का रहने वाला 27 वर्षीय योगेंद्र सिंह शनिवार रात करीब आठ बजे गांव के बाहर अपने खेत पर लगे हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। परिवार के लोग लगातार आवाज देकर उससे नीचे उतरने की अपील कर रहे थे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा था। वह बार-बार यही कहता रहा कि पहले उसके ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाया जाए, तभी वह नीचे आएगा। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाल विनोद राजपूत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी बुलाया गया
संभावित खतरे को देखते हुए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने पहले परिजनों से बातचीत कर विवाद की जानकारी ली और फिर युवक की पत्नी हेमलता के मायके पक्ष को सूचना दी। इस दौरान पुलिस और ग्रामीण लगातार युवक से बातचीत करते रहे, ताकि वह कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे बड़ा हादसा हो जाए। करीब पांच घंटे तक चले मान-मनौव्वल के बाद देर रात पत्नी पक्ष से आलोक कुमार निवासी लुधियानी, बकेवर मौके पर पहुंचे। उन्होंने योगेंद्र से काफी देर तक बातचीत की और उसे समझाया कि टॉवर पर चढ़कर समस्या का समाधान नहीं होगा। ससुराल पक्ष के आश्वासन और समझाइश के बाद युवक का गुस्सा शांत हुआ।
रात करीब डेढ़ बजे युवक को उतारा गया नीचे
रात करीब डेढ़ बजे वह टॉवर से नीचे उतर आया। उसके सुरक्षित उतरते ही मौके पर मौजूद पुलिस, परिजनों और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ग्रामीणों के अनुसार, पूरी घटना के दौरान लोग अनहोनी की आशंका से सहमे रहे। हर किसी की नजर टॉवर पर थी और सभी युवक के सकुशल नीचे उतरने की दुआ कर रहे थे। घटना के बाद पुलिस ने युवक और उसके परिजनों को समझाकर घर भेज दिया। अजीतमल कोतवाल विनोद राजपूत ने बताया कि युवक हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया था। ससुराल पक्ष और परिजनों की मौजूदगी में समझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।