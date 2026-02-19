बहू के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था ससुर, विरोध करने पर पिता-पुत्र ने गला दबाकर मार डाला

शामली में तीन दिन पहले हुई संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत का पुलिस ने सनसीनखेज खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक ससुर ने ही अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर पुत्रवधु की गला घोटकर हत्या की थी।

यूपी के शामली में तीन दिन पहले हुई संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत का पुलिस ने सनसीनखेज खुलासा किया है। एसपी के मुताबिक ससुर ने ही अवैध संबंध बनाने का विरोध करने पर पुत्रवधु की गला घोटकर हत्या की थी। वारदात को अंजाम देने में मृतका का पति भी शामिल था। हत्या से पहले ससुर ने पुत्रवधु को विश्वास में लेने के लिए उसे पूर्व प्रेमी से मिलने की छूट भी दी थी। फिर प्रेमी से संबंधों के आधार पर ब्लैक मेल कर उससे संबंध बनाने का प्रयास किया था। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए लाठी में तार बांधकर कमरे के अंदर की कुंडी लगा दी थी।

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि कैराना में पुलिस ने मृतका मशकुरा के परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या के मामले में ससुर अब्बास एवं उसके बेटे व मृतका के पति सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि अब्बास के पुत्र सलमान की शादी दो साल पहले कांधला के गांव मलकपुर निवासी मशकुरा के साथ हुई थी। सलमान लुथियाना पंजाब में मजदूरी करता है। घर पर ससुर अब्बास एवं पुत्रवधु मशकुरा रहते थे। ससुर पुत्रवधु का बदनियत रखता था। ससुर अब्बास ने उससे शादी होने से पूर्व प्रेमी के बारे में पूछा था। बताया जा रहा है कि पुत्रवधु मंडलावर निवासी जाबिद पुत्र जुल्फान के बारे में बताया।

ससुर ने बहू के प्रेमी को बुलाया था घर पुत्रवधु को विश्वास में लेने के लिए प्रेमी से मिलाने के लिए जाबिद को घर बुलाया। इसके बाद घर में अब्बास की उपस्थित में ही मुशकुरा एवं जाबिद दोनों मिलने लगे। 16 फरवरी में भी अब्बास शाम के समय करीब सात बजे घर और मशकुरा के पास एक घंटा रहकर चला गया। उसके जाने के बाद अब्बास ने रात में अपनी पुत्रवधु मशकुरा के साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास, लेकिन वह असफल रहा तो उसने अपने पुत्र सलमान को फोन पर सारी बात बता दी। इसके बाद बाप-बेटा दोनों ने मशकुरा को मारने की योजना बनाई थी। इस पर अब्बास ने मशकुरा की गला दबाकर हत्या कर दी।

पत्नी के प्रेमी का शराब पिलाकर रस्सी से घोंट दिया गला वहीं बागपत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रेमी की हत्या कर शव घर के बाहर चबूतरे पर फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के भाई ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बामनौली निवासी लोकेंद्र कश्यप उम्र 36 वर्ष पुत्र बाबूराम का शव पड़ोसी हरिदर्शन के मकान के बाहर चबूतरे पर पड़ा मिला। ग्रामीणों ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी। सूचना के बाद पहुंची थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के गले पर रस्सी का निशान दिखाई दे रहे थे।