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डॉक्टर से अफेयर के शक में ससुर ने बहू की कर दी हत्या, SSP को मिली सीक्रेट चिट्टी ने कातिलों तक पहुंचाया

By Dinesh Rathour
अकराबाद (अलीगढ़)
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अलीगढ़ जिले में पांच महीने पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि ससुर ने अवैध संबंधों के चलते बहू की हत्या करके शव को काली नदी में फेंक दिया था। कुछ दिन पहले पहले गोपनीय चिट्ठी मिली थी, जिसके चलते कातिलों तक पुलिस को पहुंचने में आसानी हुई।

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बहू की हत्या करने वाले ससुर और उसके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Aligarh News: कहते हैं अपराध की उम्र लंबी नहीं होती, एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। ऐसा ही मामला अलीगढ़ जिले से सामने आया है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। पांच महीने पहले ससुराल वालों ने अपनी बहू का गला दबाकर मार डाला। शव को काली नदी में बहा दिया। ससुराल वालों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बहू के लापता होने की जानकारी दी, लेकिन एसएसपी के पास पहुंची गोपनीय चिट्ठी ने पुलिस को कातिलों तक पहुंचा दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो सारा जुर्म सामने आ गया।

पूछताछ में पता चला कि ससुरल ने अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर बहू को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद उसके शव को काली नदी में फेंक दिया। तभी से महिला गायब थी। परिजन इधर-उधर भटक रहे थे। शुक्रवार को पुलिस ने ससुर व देवर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर उस डॉक्टर को भी जहर देकर मारने का आरोप है, जिस पर उन्हें संबंधों का शक था। उसी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इसकी पुलिस जांच कर रही है।

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क्या है पूरी घटना

पुलिस के अनुसार गांव जिरौली हीरासिंह निवासी अजयपाल सिंह ने अकराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके बेटे संदीप को एक साल पहले पैरालाइसिस हो गया था। बेटे की बहू विनीता 21 फरवरी को सुबह 11 बजे से गायब है। वह घर में रखे जेवर व रुपये ले गई है। उन्होंने दुवागढ़ (गोपी) निवासी डॉ. सत्येंद्र पर शक जताते हुए कहा था कि वह बहू से फोन पर बात करता है। पुलिस ने तलाश की, मगर कोई पता नहीं चला। इसी बीच एसएसपी नीरज जादौन के पास गोपनीय पत्र आया। इसके बाद मामले की जांच हुई तो ससुर अजयपाल पर ही शक गहरा गया। शुक्रवार को पुलिस ने अजयपाल व उसके बेटे प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया।

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ससुर को डॉक्टर और बहू के अवैध संबंधों का था शक

एसएसपी ने थाने पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की। इसमें उन्होंने हत्या की बात स्वीकार कर ली। बताया कि विनीता व सतेंद्र के बीच अवैध संबंधों का शक था। इसीलिए विनीता की 21 फरवरी को ही गला दबाकर हत्या कर दी। उसके शव को क्षेत्र में ही काली नदी में फेंक दिया था। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया, अकराबाद क्षेत्र में एक महिला 21 फरवरी से गायब थी। उसके संबंध में एक गोपनीय पत्र मिला था, जिसमें महिला की हत्या कर शव को छिपाने का अंदेशा जताया गया। जांच में मामला सही पाया गया। आरोपी ससुर ने अपने बेटे के साथ मिलकर पुत्रवधू की हत्या की थी। पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर डॉक्टर को जहर देकर मारने का आरोप है, जिसकी जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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