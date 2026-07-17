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पति गया बाहर तो ससुर की नीयत हुई खराब, जबरदस्ती करने पर बहू ने काट दिया प्राइवेट पार्ट

By Dinesh Rathour
मुजफ्फरनगर/बुढ़ाना
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मुजफ्फरनगर जिले में एक महिला ने अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट दिया। महिला का आरोप है कि पति के जाते ही ससुर उससे जबरदस्ती करने लगता था। इज्जत बचाने के लिए उसने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। 

पति गया बाहर तो ससुर की नीयत हुई खराब, जबरदस्ती करने पर बहू ने काट दिया प्राइवेट पार्ट

Muzaffarnagar News: यूपी के मुजफ्फरनगर में सननीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने ससुर पर कई वर्षों से जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया है। महिला का आरोप है कि पति जब बाहर कमाने चला जाता है तो ससुर उस पर गंदी नजर रखने लगता है। एक दिन मौका पाकर ससुर ने जबरदस्ती की। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए धारदार हथियार से ससुर पर हमला कर दिया। प्राइवेट पार्ट कटने से ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल ससुर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। महिला को पूछताछ के लिए पुलिस कोतवाली ले आई।

महिला ने आरोप लगाया है कि ससुर कई वर्षों से उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता आ रहा था। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार थी, लेकिन पारिवारिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से किसी से शिकायत नहीं कर सकी। महिला का आरोप है कि शुक्रवार को ससुर ने फिर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसने आत्मरक्षा में धारदार हथियार से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।

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रिक्शा चलाता है महिला का पति

पुलिस ने घायल ससुर को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला का पति कस्बे से बाहर रिक्शा चलाता है। सीओ गजेन्द्रपाल सिंह का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और हर पहलू से जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सीय परीक्षण, घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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महिला ने जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में एक महिला ने जेठ पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पति सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता ने जेठ पर तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने और पति समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 10 मई 2025 को पीपलसाना निवासी गुलाम सुब्हानी से हुआ था। आरोप है कि रिश्ता कराने वाले बिचौलिए ने उसके पति को जज बताकर शादी कराई। पीड़िता का दावा है कि शादी में उसके परिजनों ने कई लाख रुपये खर्च किए तथा कार सहित अन्य सामान दहेज में दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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