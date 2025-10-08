sasur lost his temper at this act of his bahu and threw her away learn more बहू की इस बात पर गुस्से से बेकाबू हो गया ससुर, मार दी गोली; जानें फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssasur lost his temper at this act of his bahu and threw her away learn more

बहू की इस बात पर गुस्से से बेकाबू हो गया ससुर, मार दी गोली; जानें फिर

गुस्से में उसने लाइसेंसी बंदूक से बहू को गोली मार दी। बहू चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागी लेकिन छर्रे उसके दाहिने पैर और चेहरे पर लगा। इसके बाद भी ससुर उसे धमकाता रहा। बहू ने खुद को एक कमरे में बंद करके जान बचाई। फायरिंग की आवाज सुन पड़ोसी ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर (दक्षिण)Wed, 8 Oct 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
बहू की इस बात पर गुस्से से बेकाबू हो गया ससुर, मार दी गोली; जानें फिर

यूपी के कानपुर के गुजैनी में रविवार रात बहू ने ससुर को बासी चावल परोस दिए तो गुस्साए ससुर ने डबल बैरल बंदूक से उसे गोली मार दी। छर्रे लगने से बहू घायल हो गई। पुलिस ने बहू को हैलट अस्पताल भेजकर ससुर को हिरासत में ले लिया और बंदूक जब्त कर ली।

मर्दनपुर गांव निवासी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के पास डबल बैरल बंदूक भी है। वह घर में बड़े बेटे और बहू के साथ रहता है। जबकि उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ पुखरायां में रहती है। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे वह नशे में घर पहुंचा। करीब 10:30 बजे बहू ने उसके लिए भोजन लगाया। थाली में सुबह के चावल रखे देख वह भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।

ये भी पढ़ें:युवक को चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला, कोतवाल हटे; दरोगा-सिपाही सस्पेंड

गुस्से में उसने लाइसेंसी बंदूक से बहू पर फायर झोंक दिया। बहू चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागी लेकिन छर्रे उसके दाहिने पैर और चेहरे पर लगा। इसके बाद भी ससुर उसे धमकाता रहा। बहू ने खुद को एक कमरे में बंद करके जान बचाई। गोली की आवाज सुन पड़ोसी ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बहू को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से परिवार वाले उसे निजी अस्पताल में ले गए।

सुबह बयान से पलट गई बहू

इंस्पेक्टर के मुताबिक, पहले बहू आरोपित ससुर पर बासी चावल परोसने पर गोली मारने का आरोप लगा रही थी। अब परिवार वालों के दबाव में इसे हादसा बता रही है। परिवार वालों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बंदूक जब्त कर लाइसेंस निरस्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:योगी से मिलकर मागूंगा न्याय; पवन सिंह और ज्योति विवाद में अब ससुर की एंट्री

पीटकर कराया गर्भपात, एफआईआर दर्ज

कानपुर के चकेरी निवासी महिला ने पति समेत ससुरालीजनों पर दहेज के लिए पीटने का आरोप लगाया है। आरोपितों ने धोखे से महिला का गर्भपात भी करा दिया। देवर ने छेड़खानी भी की। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक उनका विवाह मार्च 2021 में रेलबाजार के फेथफुलगंज निवासी युवक के साथ हुआ था।

विवाह के कुछ समय बाद से ही आरोपित पति समेत सास, देवर, ननद, मौसा ससुर और मौसी सास दहेज में एक लाख रुपये लाने की मांग कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। फरवरी 2025 में जब वे गर्भवती थीं तो बुखार आ गया। इस पर आरोपित ने बुखार की दवा बताकर उन्हें गर्भ निरोधक गोली खिला दी। जिससे उनका गर्भपात हो गया। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद भी ससुरालीजन दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहे। बीती दो मार्च 2025 को उनका पति बिना कुछ बताये कुवैत काम करने चला गया।

UP Top News Up Latest News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |