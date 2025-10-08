बहू की इस बात पर गुस्से से बेकाबू हो गया ससुर, मार दी गोली; जानें फिर

गुस्से में उसने लाइसेंसी बंदूक से बहू को गोली मार दी। बहू चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागी लेकिन छर्रे उसके दाहिने पैर और चेहरे पर लगा। इसके बाद भी ससुर उसे धमकाता रहा। बहू ने खुद को एक कमरे में बंद करके जान बचाई। फायरिंग की आवाज सुन पड़ोसी ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी।

यूपी के कानपुर के गुजैनी में रविवार रात बहू ने ससुर को बासी चावल परोस दिए तो गुस्साए ससुर ने डबल बैरल बंदूक से उसे गोली मार दी। छर्रे लगने से बहू घायल हो गई। पुलिस ने बहू को हैलट अस्पताल भेजकर ससुर को हिरासत में ले लिया और बंदूक जब्त कर ली।

मर्दनपुर गांव निवासी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के पास डबल बैरल बंदूक भी है। वह घर में बड़े बेटे और बहू के साथ रहता है। जबकि उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ पुखरायां में रहती है। गुजैनी थाना प्रभारी अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार रात करीब 10 बजे वह नशे में घर पहुंचा। करीब 10:30 बजे बहू ने उसके लिए भोजन लगाया। थाली में सुबह के चावल रखे देख वह भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।

गुस्से में उसने लाइसेंसी बंदूक से बहू पर फायर झोंक दिया। बहू चीखते हुए वहां से जान बचाकर भागी लेकिन छर्रे उसके दाहिने पैर और चेहरे पर लगा। इसके बाद भी ससुर उसे धमकाता रहा। बहू ने खुद को एक कमरे में बंद करके जान बचाई। गोली की आवाज सुन पड़ोसी ने यूपी-112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बहू को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से परिवार वाले उसे निजी अस्पताल में ले गए।

सुबह बयान से पलट गई बहू इंस्पेक्टर के मुताबिक, पहले बहू आरोपित ससुर पर बासी चावल परोसने पर गोली मारने का आरोप लगा रही थी। अब परिवार वालों के दबाव में इसे हादसा बता रही है। परिवार वालों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बंदूक जब्त कर लाइसेंस निरस्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

पीटकर कराया गर्भपात, एफआईआर दर्ज कानपुर के चकेरी निवासी महिला ने पति समेत ससुरालीजनों पर दहेज के लिए पीटने का आरोप लगाया है। आरोपितों ने धोखे से महिला का गर्भपात भी करा दिया। देवर ने छेड़खानी भी की। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक उनका विवाह मार्च 2021 में रेलबाजार के फेथफुलगंज निवासी युवक के साथ हुआ था।