ससुर ने बहू के प्रेमी को मार डाला, पति की मौत के बाद पड़ोसी से चल रहा था लव अफेयर
यूपी के बांदा में ससुर ने बहू के प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं हमले में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। पति की मौत के बाद महिला का पड़ोस से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।
बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। बांदा में शनिवार रात ससुर ने बहू के प्रेमी पर लोहे की सांग से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, वहीं हमले में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का पति की मौत के बाद उसका पड़ोसी से लव अफेयर चल रहा था। पुलिस ने दो अज्ञात समेत तीन पर कत्ल की एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है।
बिसंडा के चौसड़ गांव में रहने वाले नत्थू ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात आठ बजे गांव के राजकरन चौकीदार ने दो लोगों के साथ मिलकर उनके पुत्र राममनोहर वर्मा और बेटे के साथ रहने वाली गांव की एक महिला पर सांग और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। राममनोहर के सिर पर तब तक सांग घोपते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, जबकि महिला लहूलुहान हो गई। चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने महिला को सीएचसी अतर्रा पहुंचाया, जहां से नाजुक हालत में उसे मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया गया। सीओ अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि राजकरन चौकीदार व दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पूछताछ कर रही है पुलिस
राजकरन को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजकरन स्थानीय थाने में चौकीदार है। उसके एक बेटे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बहू अपने प्रेमी के घर चली गई थी। बहू अपने चारों पुत्रों को प्रेमी के साथ रखना चाहती थी, जबकि राजकरन पौत्रों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था, इसी को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया।
मिर्जापुर में रेल लाइन किनारे मिला मां और मासूम बेटे का शव
वहीं मिर्जापुर में अपने एक वर्षीय बेटे के साथ मायके से ससुराल जा रही महिला का शव शुक्रवार रात में पिरल्लीपुर गांव के पास रेलवे लाइन के किनारे मिला। पुलिस घटना को प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर रही है। सूचना पर देर रात पहुंचे भाई ने उसकी पहचान 37 वर्षीय बहन स्मिता सिंह पत्नी इंद्रेश सिंह निवासी भावां गांव थाना मड़िहान जिला मिर्जापुर और एक वर्षीय भांजे वैदिक के रूप में की। चुनार कोतवाल अजय कुमार सेठ ने बताया कि महिला के भाई पीयूष सिंह ने बताया कि बहन स्मिता की शादी लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी। वह कुछ दिन पहले मायके सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र स्थित खैराही गांव आई थी। वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रही थी। शुक्रवार सुबह वह बेटे के साथ ससुराल जाने के लिए सोनभद्र के खैराही स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन से चुनार पहुंची थी। इसके बाद पिरल्लीपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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