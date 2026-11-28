यूपी के बांदा में ससुर ने बहू के प्रेमी की हत्या कर दी। वहीं हमले में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। पति की मौत के बाद महिला का पड़ोस से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है।

बांदा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। बांदा में शनिवार रात ससुर ने बहू के प्रेमी पर लोहे की सांग से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, वहीं हमले में बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का पति की मौत के बाद उसका पड़ोसी से लव अफेयर चल रहा था। पुलिस ने दो अज्ञात समेत तीन पर कत्ल की एफआईआर दर्ज करने के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है।

बिसंडा के चौसड़ गांव में रहने वाले नत्थू ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शुक्रवार रात आठ बजे गांव के राजकरन चौकीदार ने दो लोगों के साथ मिलकर उनके पुत्र राममनोहर वर्मा और बेटे के साथ रहने वाली गांव की एक महिला पर सांग और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। राममनोहर के सिर पर तब तक सांग घोपते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, जबकि महिला लहूलुहान हो गई। चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने महिला को सीएचसी अतर्रा पहुंचाया, जहां से नाजुक हालत में उसे मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया गया। सीओ अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि राजकरन चौकीदार व दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

पूछताछ कर रही है पुलिस राजकरन को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि राजकरन स्थानीय थाने में चौकीदार है। उसके एक बेटे की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बहू अपने प्रेमी के घर चली गई थी। बहू अपने चारों पुत्रों को प्रेमी के साथ रखना चाहती थी, जबकि राजकरन पौत्रों को अपने से अलग नहीं होने देना चाहता था, इसी को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया।