Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssasur banata tha sambandh Husband beats wife who came to marry for second time woman also retaliates
ससुर बनाता था संबंध, दूसरी शादी करने पहुंची पत्नी को पति ने पीटा, महिला ने भी दिया जवाब

ससुर बनाता था संबंध, दूसरी शादी करने पहुंची पत्नी को पति ने पीटा, महिला ने भी दिया जवाब

संक्षेप: शाहजहांपुर जिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पति और पत्नी कोर्ट के सामने मारपीट करते नजर आ रहे हैं। महिला दूसरी शादी करने के लिए कोर्ट पहुंची थी। 

Sat, 1 Nov 2025 09:40 PMDinesh Rathour शाहजहांपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर में उस समय खासा हंगामा हो गया जब कोर्ट के सामने पति-पत्नी मारपीट करने लगे। दोनों ने एक-दूसरे को लात घूसों से पीट डाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दरअसल एक शादीशुदा महिला अपने वकील के माध्यम से दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंची थी। पति को जब इसकी भनक लगी तो वह भी पहुंच गया और पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कचहरी रोड पर दोनों के बीच जोरदार मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़क पर भीड़ जुट गई और करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उनके सामने भी पति ने पत्नी को पीटा। गुस्साई पत्नी ने भी पति पर पलटवार करते हुए उसे थप्पड़ों और घूंसों से जवाब दिया। बताया जाता है कि महिला अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर दूसरी शादी करने कोर्ट आई थी। वहीं, युवक अपनी पत्नी की इस हरकत से भड़क गया और वकील के सामने ही हाथापाई करने लगा। विवाहिता ने आरोप लगाया कि पति के अलावा उसका ससुर भी उससे संबंध बनाता था। जब उसने विरोध किया, तो पति ने ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

इस बात की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महिला का कहना है कि इसी उत्पीड़न से तंग आकर उसने वकील की मदद से दोबारा शादी करने का फैसला लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले महिला के परिजनों ने भी पति की पिटाई की, जिसके बाद वह और उग्र हो गया। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और दोनों पक्षों को घर भेज दिया।

प्रमुख कार्यालयों के सामने होता रहा हंगामा

घटना उस जगह की है, जहां विकास भवन, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और जिला पंचायत जैसे प्रमुख कार्यालय हैं। इतना भीड़भाड़ और सुरक्षा वाले इलाके में इस तरह का हंगामा सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। महिला के वकील ने बताया कि मामले में सोमवार को तहरीर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है; गोरखपुर की स्पेन से तुलना पर बोले अखिलेश
ये भी पढ़ें:आईपीएस के भाई से अभद्रता करना पड़ा भारी, एक सिपाही गया जेल, दूसरे की तलाश
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Shahjahnpur News UP Police Husband-wife Fight अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |