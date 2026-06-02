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साड़ी का झूला बना मौत का फंदा; गला कसने से 9वीं के छात्र की मौत, लखनऊ में दर्दनाक हादसा

sandeep हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ के विभूतिखंड में 14 वर्षीय छात्र अर्जुन गुप्ता की झूला झूलते समय दर्दनाक मौत हो गई। मां की साड़ी से बने झूले का फंदा उसके गले में कस गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। अर्जुन कक्षा 9वीं का छात्र था।

साड़ी का झूला बना मौत का फंदा; गला कसने से 9वीं के छात्र की मौत, लखनऊ में दर्दनाक हादसा

लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में हुई ह्रदयविदारक घटना में झूला झूलते समय गले में फंदा पड़ने से नौंवीं के छात्र अर्जुन गुप्ता (14) की सांसें थम गई। दरअसल वह रविवार शाम आंगन में मां की साड़ी बांधकर झूला झूल रहा था। तभी उसका गला साड़ी के फंदे से कस गया। अर्जुन फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। कमरे में बैठे मां और भाई चीख सुनकर दौड़े उसे चंदन अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। अर्जुन एक निजी विद्यालय से कक्षा नौ का छात्र था। उसके पिता संतोष कुमार गुप्ता मूल रूप से बलिया के पांडेयपुर के रहने वाले हैं। संतोष सेना से सेवानिवृत्त हैं और मध्यप्रदेश के खंडवा में सीआईएसएफ में प्रशिक्षण ले रहे हैं। घटना के समय रविवार शाम को घर पर अर्जुन की मां शोभा और बड़ा भाई अमन था। छात्र के बाबा बलदेव ने बताया कि अर्जुन ने रविवार को घर के आंगन में मां की साड़ी का झूला बना लिया और वह झूलने लगा।

साड़ी का झूला बना मौत का फंदा

इस दौरान साड़ी का फंदा अर्जुन के गले में फंस गया जिससे उसकी गर्दन कस गई। कुछ देर बात मां पहुंची तो उसने अर्जुन को फंदे से लटका देखा तो वह चीख पड़ी। शोर सुनकर बड़ा बेटा अमन आ गया। मां-बेटे ने अर्जुन के गले का फंदा काटा और उसे पास के अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने अर्जुन की हालत गंभीर बताते हुए भर्ती कर लिया। सोमवार सुबह करीब आठ बजे अर्जुन की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने छात्र की मौत की खबर विभूतिखंड थाने में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही एमपी में ट्रेनिंग ले रहे संतोष बेसुध हो गए और लखनऊ के लिए निकल पड़े।

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गला दबाने की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कराया गया

छात्र के बाबा ने बताया कि चंदन अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि छात्र की मौत गला दबाने से हुई है। यह सुनते ही परिजन भड़क गए और डॉक्टर से बहस करने लगे। परिजनों ने डॉक्टर को बताया कि घर पर झूला झूलते वक्त छात्र के गले में साड़ी का फंदा कस गया था जिससे उसकी यह हालत हो गई। परिवारीजन छात्र का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे लेकिन डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में गला दबाने की बात लिखने से पुलिस को छात्र का पोस्टमार्टम कराना पड़ा।

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बलिया में अंतिम संस्कार

बलदेव ने बताया कि पुलिस ने अर्जुन का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद परिजन शव लेकर बलिया चले गए। मंगलवार को परिजन छात्र का अंतिम संस्कार करेंगे।

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