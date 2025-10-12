यूपी में धूमधाम से मनेगी सरदार पटेल की 150 वीं जयंती, सीएम योगी ने किया ये ऐलान

सरदार @ 150 यूनिट मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक होगा। देश भर के हर जिले के पांच युवा इसका हिस्सा बनेंगे। सरदार पटेल की जन्मभूमि से लेकर केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये युवा आगे बढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा।

सरदार वल्लभ पटेल की 150 वीं जयंती यूपी में भी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रमों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती पर हर जिले में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के सभी क्षेत्रों में आठ से दस किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी थे। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक कर भारत को मजबूती दी। आज हमें भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है इसके लिए राष्ट्र उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

सीएम योगी रविवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य-वित्त मंत्री सुरेख कुमार खन्ना और भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद निज़ाम मनमानापन करना चाहते थे लेकिन लौहपुरुष वल्लभ भाई पटेल के आगे उनकी एक नहीं चली। ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनीं।

उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाता है। तभी से भाजपा रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के सरदार सरोवर के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो इसके लिए 2014 में भाजपा ने गांव, गरीब, किसानों, नौजवानों के माध्यम से लोक संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट का जो एकत्र किया था उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में स्थापित और वह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं या होने जा रहे हैं। इसमें छह अक्टूबर को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा माई भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है।

इसके तहत यूपी में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। इसमें सरदार @ 150 यूनिट मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक होगा। देश भर के हर जिले के पांच युवा इसका हिस्सा बनेंगे। सरदार पटेल की जन्मभूमि से लेकर केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये युवा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में आठ से दस किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाना है।