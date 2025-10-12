Hindustan Hindi News
यूपी में धूमधाम से मनेगी सरदार पटेल की 150 वीं जयंती, सीएम योगी ने किया ये ऐलान

सरदार @ 150 यूनिट मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक होगा। देश भर के हर जिले के पांच युवा इसका हिस्सा बनेंगे। सरदार पटेल की जन्मभूमि से लेकर केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये युवा आगे बढ़ाएंगे। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 02:59 PM
सरदार वल्लभ पटेल की 150 वीं जयंती यूपी में भी धूमधाम से मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही सिलसिलेवार ढंग से कार्यक्रमों का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 वीं जयंती पर हर जिले में सरदार @ 150 यूनिटी मार्च अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के सभी क्षेत्रों में आठ से दस किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अखंड भारत के शिल्पी थे। उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक कर भारत को मजबूती दी। आज हमें भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है इसके लिए राष्ट्र उनके प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

सीएम योगी रविवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, संसदीय कार्य-वित्त मंत्री सुरेख कुमार खन्ना और भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि उस समय जूनागढ़ और हैदराबाद निज़ाम मनमानापन करना चाहते थे लेकिन लौहपुरुष वल्लभ भाई पटेल के आगे उनकी एक नहीं चली। ये दोनों रियासतें भी भारत का हिस्सा बनीं।

उन्होंने कहा कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाता है। तभी से भाजपा रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के सरदार सरोवर के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित हुई है। पूरे देश का योगदान इसमें हो इसके लिए 2014 में भाजपा ने गांव, गरीब, किसानों, नौजवानों के माध्यम से लोक संग्रहण और धरती माटी की सुगंध को भी समेट का जो एकत्र किया था उसका परिणाम है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में स्थापित और वह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है।

सीएम योगी ने कहा कि सरदार पटेल की 150 वीं जयंती पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं या होने जा रहे हैं। इसमें छह अक्टूबर को केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा माई भारत अभियान के अंतर्गत युवाओं के लिए होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक पोर्टल भी जारी किया है।

इसके तहत यूपी में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। इसमें सरदार @ 150 यूनिट मार्च 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक होगा। देश भर के हर जिले के पांच युवा इसका हिस्सा बनेंगे। सरदार पटेल की जन्मभूमि से लेकर केवड़िया तक की 150 किलोमीटर की इस यात्रा को ये युवा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 31 अक्टूबर को हर जिले में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में आठ से दस किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाना है।

सीएम योगी ने कहा कि भाजपा के स्तर पर हर लोकसभा क्षेत्र में तीन दिवसीय यात्रा होगी। इस दौरान एकता अखंडता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक होंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र, पंचायत नगर निकाय में भी कार्यक्रम होंगे। नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में स्वदेशी मेला लगाया गया है। वोकल फ़ार लोकल के कार्यक्रम होंगे और योग और स्वास्थ्य शिविर चलेंगे। सांस्कृतिक संगठनों द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। सरदार पटेल की जयंती पर अनेक कार्यक्रम होंगे। वोकल फॉर लोकल थीम पर सारे आयोजन होंगे। ब्रांडिंग, टेक्नोलॉजी कनेक्ट, पैकेजिंग पर फोकस होगा। योग और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न शिविरों का आयोजन होगा। स्वदेशी मेले पूरे प्रदेश की शान बनेंगे। 31 से 26 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह वृहद अभियान चलेगा। सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ हर नागरिक जुड़ेगा। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों और 80 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

