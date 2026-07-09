जिलाध्यक्ष है तो गाली देगा तू... आगरा में भिड़े सपाई, मारपीट की नौबत आई, सांसद ले रहे थे बैठक
आगरा में सपा की ब्राह्मण सम्मान गोष्ठी के बाद मथुरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तोमर के बीच कहासुनी गाली-गलौज तक पहुंच गई। विवाद सड़क तक पहुंचा, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
आगरा में सपा की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया। जब ब्राह्मण सम्मान पर हुई गोष्ठी के खत्म होते ही सपाइयों में भिड़ंत हो गई। बताते हैं कि मथुरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव और वहीं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र तोमर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस बाद में गाली-गलौज में बदल गई। कार्यालय के अंदर शुरू हुई तनातनी सड़क तक पहुंच गई। मारपीट की नौबत आने वाली थी लेकिन आगरा के कार्यकर्ताओं ने जैसे-तैसे बीच-बचाव करके मामला शांत किया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान राघवेंद्र तोमर कहते सुने जा रहे है, जिलाध्यक्ष है तो गाली देगो क्या? इस दौरान दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जा रहा था। हालांकि वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया गया।
ब्राह्मण सम्मान गोष्ठी में बोले सनातन पांडेय
इससे पहले समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडेय ने बुधवार को आगरा में भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर तीखा हमला बोला। फतेहाबाद रोड स्थित पार्टी कार्यालय में ब्राह्मण समाज के सम्मान व सामाजिक न्याय विषय पर आयोजित गोष्ठी में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में कथित चोरी के मामले का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा। अयोध्या राम मंदिर में चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि ‘मैं भी चौकीदार’ कहने वाले अब देश को जवाब क्यों नहीं देते। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हुई है।
सपा ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया
उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया, माताप्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाया और मुलायम सिंह यादव सरकार में परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज सपा के साथ खड़ा होगा। आगरा जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह, फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, मथुरा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, मथुरा की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल, सरोज शर्मा, सिरसागंज के पूर्व चेयरमैन प्रदेश सचिव पंडित भारत भूषण मौजूद थे। आगरा से संतोष पाल बघेल, राहुल चतुर्वेदी, राजपाल यादव, पवन प्रजापति, राजेश शर्मा, सुधीर दुबे, पिंकी त्यागी, पुष्पेंद्र शर्मा, मनोज रहे।