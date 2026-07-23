रद्द हो ध्वस्तीकरण का आदेश; आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के बचाव में सपा डेलीगेशन ने DM को ज्ञापन दिया

रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के विरोध में सपा का 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में डीएम से मिला। ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक की मांग की गई। सपा ने इसे छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मामला बताया।

रामपुर की जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश को लेकर रामपुर में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। विवि को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब कानूनी लड़ाई के साथ-साथ सड़क पर भी पूर्ण जोर आजमाइश करने में जुट गई है। इसी कड़ी मं 45 सदस्यीय सपा डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में रामपुर पहुंचा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने के आदेश पर तत्काल रोक लगवाते हुए उचित वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।

डीएम को सपा डेलीगेशन ने सौंपा ज्ञापन इस दौरान सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल 45 विधायक, सांसद, जिलाध्यक्षों समेत पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर भी किए। ज्ञापन में कहा गया है कि जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में चल रही कार्यवाही अत्यंत संवेदनशील है। यह मु्द्दा हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हमारा मानना है कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या विध्वंसात्मक कार्रवाई बिना समुचित जांच प्रक्रिया तथा संवैधानिक प्रावधानों का पालन किए नहीं की जानी चाहिए।

प्रशासन पर भेदभाव के आरोप रामपुर में लंबे समय से बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय का संचालन बंद होने या उस पर राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाकर संस्थान की छवि धूमिल करने का प्रयास छात्र समुदाय के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। साथ ही कुछ अहम तथ्यों का भी जिक्र किया गया है। जिसमें बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय ग्राम पंचायत सिहोनिया खेड़ा आरक्षित पट्टा 1958 के अंतर्गत रेगुलेटेड एरिया में भी शामिल नहीं थी। इसलिए भी आरक्षित पट्टे के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किया जाना संभव नहीं था।

ज्ञापन में नियमों का हवाला दिया 27 सितंबर 2024 को रामपुर डेवलपमेंट क्षेत्र में 62 नए राजस्व ग्राम शामिल किए गए, जिसमें ग्राम सिहोनिया खेड़ा को भी शामिल किया गया। इससे पहले तक रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में यह भूमि शामिल नहीं थी, इसलिए पूर्व में हुए निर्माण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। साथ प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि रामपुर विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारी रामपुर द्वारा अवैधानिक तरीके से शिक्षा का मजाक बनाते हुए गरीब बच्चों का हाथ से कलम और शिक्षा से वंचित किए जाने का कार्य किया जा रहा है।