कानपुर में भिड़ गए सपाई और भाजपाई; पार्षद ने विधायक को चप्पल दिखाई, स्कूल बना अखाड़ा
कानपुर में स्कूल तब अखाड़ा बन गया। जब मजदूरों और सुपरवाइजर से मारपीट का भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पर आरोप लगा तो सपा विधायक अमिताभ बाजपेई वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच झड़प और हाथापाई हुई। सपा विधायक को भाजपा पार्षद और समर्थकों ने चप्पल दिखाई और अपशब्द कहे।
कानपुर के परमट में प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट कक्षाओं को अमिताभ बाजपेई की विधायक निधि से बनवाने के लिए 15 मई को प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम से पहले बुधवार को स्कूल अखाड़ा बन गया। मजदूरों और सुपरवाइजर से मारपीट का भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पर आरोप लगा तो सपा विधायक अमिताभ बाजपेई वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों के समर्थकों के बीच झड़प और हाथापाई हुई। सपा विधायक को भाजपा पार्षद और समर्थकों ने चप्पल दिखाई और अपशब्द कहे। अमिताभ धरने पर बैठे तो पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने लगी तो भाजपाइयों ने धक्का दिया। किसी तरह पुलिस उनको बाहर लेकर निकली। जब स्कूल अखाड़ा बना हुआ था तो बच्चे वहां पढ़ रहे थे।
कानपुर में सपाई-भाजपाई भिड़े
स्कूल के भीतर स्मार्ट स्कूल परियोजना 15 मई को शिलान्यास के लिए सपा विधायक अमिताभ बाजपेई का ठेकेदार गगन दीक्षित शिलापट्ट लगवा रहे थे। सुपरवाइजर दुर्गेशचंद्र की देखरेख में मजदूर काम कर रहे थे। तभी भाजपा नेता सुरेश अवस्थी पहुंच गए और कहा 14 मई को सांसद रमेश अवस्थी का भी स्कूल जीर्णोद्धार का कार्यक्रम होना है। दोनों तरफ से इसके पोस्टर लग चुके हैं। इसी बात पर अमिताभ बाजपेई और सुरेश अवस्थी में नोकझोंक होने लगी। दोनों के समर्थक आ गए और हंगामे, हाथापाई तक पहुंच गई। कई थानों का फोर्स भी मौके पर आ गए।
भाजपा पार्षद ने विधायक के चप्पल दिखाई
इस दौरान भाजपा पार्षद विकास जायसवाल ने अमिताभ बाजपेई को चप्पल दिखाई। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस अमिताभ को उठाकर ले जाने लगी तो नारेबाजी तेज हो गई। सूचना पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित पहुंचे। अमिताभ बाजपेई स्वरूप नगर में डीसीपी सेंट्रल ऑफिस पहुंचे तो सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी व नसीम सोलंकी पति इरफान सोलंकी के साथ पहुंची। पुलिस ऑफिस में भी बड़ी संख्या में सपाई इकट्ठा हो गए। यहां सपा नगर अध्यक्ष फजल महमूद, नगर उपाध्यक्ष मिंटू यादव, सम्राट विकास, अंबर त्रिवेदी,अनुज निगम थे।
एसीपी से बोले- जाइए गुंडों की चमचागिरी करिए
स्कूल परिसर में धरने पर बैठे अमिताभ बाजपेई को मौके से उठाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो अमिताभ बाजपेई ने एसीपी चित्रांशु गौतम से कहा, जाइए आप गुंडों की चमचागिरी कीजिए। एसीपी ने कहा इन शब्दों का इस्तेमाल न करें तो अमिताभ बोले कि यही कर रहे हैं आप। जब पुलिस सुरक्षा में अमिताभ को बाहर ले जाने लगी तो नारेबाजी तेज हो गई। इसके बाद अमिताभ सुरेश अवस्थी और विरोध कर रहे भाजपाइयों से हाथ जोड़कर कुछ कहते रहे और सुरेश अवस्थी उनसे अपने पैर की तरफ हाथ दिखाकर इशारा करते दिखाई दिए।
चप्पल पहने था, इसलिए वही दिखा पाया : पार्षद
बीजेपी पार्षद विकास जायसवाल ने आरोप लगाया कि विधायक हिस्ट्रीशीटरों को लेकर स्कूल गए थे। वे पहले भी कई स्कूलों और पार्कों का कबाड़ बेच चुके हैं। परमट स्कूल में भी ईंट बेचने का मामला उजागर हुआ है। रही बात जूता दिखाने की तो मैं चप्पल पहनकर आया था। इसलिए चप्पल ही दिखाई।
अमिताभ से बड़ा हूं पैर छू लेंगे तो क्या हो जाएगा- सुरेश अवस्थी
भाजपा नेता सुरेश अवस्थी ने कहा कि जिस तरीके से शासन की गाइडलाइन की अमिताभ बाजपेई ने धज्जियां उड़ाई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अमिताभ दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतदान केंद्र के ऊपर ग्लो साइन वाला अपना बोर्ड लगवाओ, जर्जर बिल्डिंग के सामान को सस्ते में खरीदकर लाखों रुपये अंदर कर लो। इसमें प्रशासन भी इनका सहयोग कर रहा है।
14 मई को स्कूल में जीर्णोद्धार का सांसद का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन के कहने पर उसे आगे बढ़ा दिया है। हमने लेबर को नहीं मारा, लेकिन इसके लिए हम भोलेनाथ की कसम नहीं खाएंगे बल्कि उनके बेटे की कसम खा सकते हैं। वह मेरे पैर छू लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, मैं उनसे बड़ा हूं और उनसे बड़ा पंडित भी हूं।
स्कूल के लिए पैर भी छू लेता- अमिताभ
परमट में जर्जर प्राइमरी स्कूल को दो सालों से बनवाने कोशिश कर रहा हूं लेकिन इसके ठीक सामने भाजपा नेता सुरेश अवस्थी का घर है। वह इसमें पार्किंग बनवाना चाहते हैं। वह चाहता तो पुलिस से काम रोकवा सकता था, लेकिन खुद जाकर लेबर और सुपरवाइजर को मारा है। ठेकेदार, जिसका नाम गगन दीक्षित है उसको मुसलमान बता रहे हैं। मुझको बुलवाया गया, मैं अकेले पहुंचा और फिर जूता-चप्पल दिखाई गई। सुपरवाइजर दुर्गेश ने तहरीर दी है। मैं भी उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर तहरीर दूंगा। सुरेश अवस्थी को अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी। वे स्कूल में अपनी पार्किंग बनाना चाहते हैं। मैने हाथ जोड़े कि स्कूल बन जाने दो सुरेश अवस्थी ने कहा कि मेरे पैर छुओ। अगर बात सिर्फ पैर छूने की थी तो दो साल पहले कहते तो भी छू लेता, जिससे स्कूल बन गया होगा। आज भी पैर छू लेंगे लेकिन वह बाबा भोलेनाथ पर हाथ रखकर कहें कि गरीब को नहीं मारा है।