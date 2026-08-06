Santkabir Nagar News: बिना नंबर के टेंपो की टक्कर से युवक का जबड़ा टूटा, चालक पर केस

Santkabir Nagar News: बिना नंबर के टेंपो की टक्कर से युवक का जबड़ा टूटा, चालक पर केस
Santkabir Nagar News: मेंहदावल थानाक्षेत्र में एक बिना नंबर के टेंपो ने बाइक सवार विनोद कुमार सिंह को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जबड़ा टूटा है और उन्हें केजीएमयू, लखनऊ में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने टेंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहदावल थानाक्षेत्र में बिना नंबर के टेंपो की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का जबड़ा टूट गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर टेंपो चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।झलवा गांव निवासी सोहन सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका भाई विनोद कुमार सिंह (रोहन) 20 जुलाई 2026 की शाम करीब सात बजे बीमापार से बाइक से अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे बिना नंबर के एक टेंपो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से विनोद बाइक सहित दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद टेंपो चालक वाहन लेकर भागने लगा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया और टेंपो को मेंहदावल थाने पहुंचा दिया। घायल विनोद को स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंहदावल ले जाया गया, वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जबड़ा टूटने की बात बताते हुए रेफर कर दिया। केजीएमयू, लखनऊ में अभी उसका इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर बिना नंबर के टेंपो और उसके चालक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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