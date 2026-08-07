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Santkabir Nagar News: प्राथमिक विद्यालय परिसर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के जेखौती गाँव के प्राथमिक

प्राथमिक विद्यालय परिसर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव
प्राथमिक विद्यालय परिसर में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के जेखौती गाँव के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला।

घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी

सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और थोड़ी ही देर में लोहरैया चौकी पुलिस व धनघटा थानाध्यक्ष दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए और शव को फंदे से उतारा और जांच शुरू कर दी।

शव की पहचान

प्राथमिक विद्यालय जेखौती की रसोइया शुक्रवार को सुबह 8 बजे के करीब विद्यालय पहुंची। उसने विद्यालय का गेट खोला और अंदर गई। परिसर में लगे आम के पेड़ से लटकती हुई लाश देख वह चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। उसकी पहचान प्राथमिक विद्यालय के कुछ ही दूरी पर गुमटी में दुकान चलाने वाले युवक हनुमंत राजभर (21) के रूप में हुई।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

इसकी सूचना पुलिस चौकी को दी गई। थोड़ी ही देर में लोहरैया चौकी पुलिस व धनघटा थानाध्यक्ष दिलीप सिंह भी मौके पर पहुंच गए और शव को फंदे से उतारा और जांच शुरू कर दी। पुलिस को उसके जेब से मोबाइल फोन और सफेद पाउडर की पुड़िया मिली है जिसे कोई जहरीला पदार्थ माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

युवक का शव कहां पाया गया?
युवक का शव संतकबीरनगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के जेखौती गाँव के प्राथमिक विद्यालय के परिसर में पाया गया।
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