Santkabir Nagar News: जमुअरिया कला में मिनी स्टेडियम निर्माण की मांग, खेल मंत्री को विधायक ने सौंपा पत्र
Santkabir Nagar News: फोटो : 05 एसकेएन 18 : जमुअरिया कला मे मिनी स्टेडियम निर्माण को लेकर खेल व युवा कल्याण मंत्री से मुलाक़ात करते विधायक अनिल त्रिपाठी
Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्रीय विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से मुलाकात की। मंत्री के साथ चर्चा करते हुए पत्र सौंपकर मेंहदावल ब्लाक के जमुअरिया कला गांव में मिनी स्टेडियम निर्माण की मांग की है।विधायक श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में कहा कि मेंहदावल क्षेत्र में युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए खेलकूद के पर्याप्त संसाधनों तथा सुव्यवस्थित खेल मैदान का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में खेलों के प्रति काफी उत्साह होने के बावजूद उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलने से उनकी प्रतिभा को निखरने का अवसर नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम जमुअरिया कला में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है। यहां स्टेडियम बनने से क्षेत्र के युवाओं को नियमित अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा स्थानीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी मार्ग प्रशस्त होगा। विधायक ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री से अनुरोध किया कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम जमुअरिया कला में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र में खेल गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
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