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Santkabir Nagar News: चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर के कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान रामआशीष कन्नौजिया के रूप में हुई, जिसने हाल ही में बालू शासन की बाइक बघौली देसी शराब की दुकान के पास चुराई थी। पुलिस ने कार्रवाई के तहत आरोपी को पकड़ा।

Santkabir Nagar News: चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने बुधवार को करैली से शिवापार जाने वाले मार्ग से चोरी की बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि सूचना पर बघौली चौकी इंचार्ज शैलेंद्र कुमार, एसआई नागेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल रामरतन, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल विकास पाठक ने चोरी की बाइक के साथ आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी की पहचान रामआशीष कन्नौजिया निवासी शिवापार थाना बखिरा के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अभी हाल में ही वंश बहादुर राय पुत्र स्वर्गीय राजकुमार राय निवासी बालू शासन की बाइक बघौली देसी शराब की दुकान के पास से चोरी किया था।

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