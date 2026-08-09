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Santkabir Nagar News: मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपाइयों ने की मेहदावल में बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ 11 अगस्त को जिले में आएंगे। मुख्यमंत्री

Santkabir Nagar News: मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपाइयों ने की मेहदावल में बैठक

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ 11 अगस्त को जिले में आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मेंहदावल में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेंहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी सहित जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडल अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया।आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के स्वागत, कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और जनसंपर्क अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। जिलाध्यक्ष नीतू सिंह ने कहा कि बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ता अपनी कमेटी के साथ बड़ी संख्या में पहुंचकर इस आयोजन को यादगार बनाएं।

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मेहदावल विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं से लोगों को कार्यक्रम की समय एवं स्थान की सही जानकारी देने और बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जिले में आगमन गौरव की बात है। इसलिए सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह और समर्पण के साथ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए जी जान से जुट जाएं। बैठक में उपस्थित सभी पूर्व पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर प्रमुख और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत तथा कार्यक्रम को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।

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