Santkabir Nagar News: मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला अस्पताल में बनाया सेफ हास्पिटल
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला अस्पताल का आपरेशन थिएटर और सैनिक कल्याण बोर्ड भवन में सेफ हास्पिटल बना दिया गया है। मुख्यमंत्री का ब्लड ग्रुप भी रिजर्व किया गया है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपरेशन थिएटर को सेफ हास्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा सैनिक कल्याण बोर्ड भवन में भी एक सेफ हास्पिटल बनाया गया है। फ्लीट के साथ मय एम्बुलेंस चिकित्सकों की एक टीम चलती रहेगी।
मुख्यमंत्री के आगमन पर तैयारी
मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला अस्पताल के आपरेशन थिएटर को पूरी तरह से सेफ हास्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। मंगलवार को विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। ताकि किसी भी विपरीत परिस्थित में आसानी से निपटा जा सके। सेफ हास्पिटल में फिजीशियन, आर्थो सर्जन, पैथोलोजिस्ट और बेहोशी चिकित्सक के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी। सैनिक कल्याण बोर्ड सेफ हास्पिटल में एक बेहोशी चिकित्सक, एक मेडिकल आफीसर एक फार्मासिस्ट, एक एलटी और दो स्टाप नर्स और एक वार्ड ब्वाय को लगया गया है। सभा स्थल से फ्लीट में एएलएस के साथ एक फिजीशयन, एक बेहोशी, एक परामर्शदाता आर्थो को लगाया गया है। इसके अलावा सभा स्थल पर चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाप की एक टीम तैनात रहेगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रामानुज कनौजिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन के मद्दनजर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है।
ब्लड ग्रुप की तैयारी
रिजर्व किया मुख्यमंत्री का ब्लड ग्रुप
मुख्यमत्री का ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव का दो यूनिट रिजर्व कर लिया गया है। इसके अलावा दो दवान भी हर समय ब्लड देने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि ब्लड बैंक से लेकर जिला अस्पताल तक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सामान्य प्रश्न
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