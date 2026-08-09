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Santkabir Nagar News: मां का दूध अमृत समान, छह माह तक बच्चे को पिलाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में विश्व स्तनपान दिवस जिले के अस्पताल के एमसीएच विंग्स में मनाया गया। सीएमएस डा. रमाशंकर सिंह ने प्रसूताओं को फल और मिठाइयां वितरित कीं और स्तनपान के फायदों के बारे में जानकारी दी। 30 प्रसूताओं को मां के दूध के महत्व के बारे में बताया गया।

Santkabir Nagar News: मां का दूध अमृत समान, छह माह तक बच्चे को पिलाएं

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। विश्व स्तनपान दिवस शनिवार को जिला अस्पताल के एमसीएच विंग्स में मनाया गया है। सीएमएस डा. रमाशंकर सिंह ने प्रसूताओं को फल मिठाइयां वितरित कर स्तनपान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर वार्ड में भर्ती 30 प्रसूताओं को स्तान पान के फायदों के बारे में जानकारी दी गई।सीएमएस डा. रमाशंकर सिंह ने बताया कि मां का दूध अमृत के समान होता है। छह माह तक बच्चों को केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। नौनिहालों को किसी भी प्रकार का बाहरी भोजन देने की जरूरत नहीं होती है। छह माह बीत जाने के बादे में बाद बच्चों को रोटी का छिलका, दूध में केला मसल कर खिलाना चाहिए।

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इस मौके पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सीताराम कनौजिया ने स्तनपान के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी। आयोजित कार्यक्रम में अस्पताल की सभी स्टाफ नर्सें मौजूद रहीं।

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