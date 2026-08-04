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Santkabir Nagar News: मौसमी बीमारी सर्दी, जुखाम, बुखार से पीड़ित मरीज पहुंचे अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश के कारण मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। मौसम में बदलाव और वायरस के कारण बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम रही, लेकिन बुखार और जुकाम के मरीज लगातार आते रहे।

Santkabir Nagar News: मौसमी बीमारी सर्दी, जुखाम, बुखार से पीड़ित मरीज पहुंचे अस्पताल

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश की वजह से मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। इस मौसम में लोगों को मौसमी बमारियां भी लोगों को खूब परेशान कर रही हैं। सर्दी, जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। आसमान में बदली और वातावरण में वायरस की अधिकता होने से बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। तापमान में कभी गिरावट आ रही है तो कभी अचानक गर्मी बढ़ जा रही है। इस मौसम में हल्की सी लापरवाही लोगों को मरीज बना दे रही है।

मौसम की स्थिति

पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश इस कदर नहीं हो रही है कि वातावरण पूरी तरह से ठंडा हो जाए। इस दौरान कड़क धूप भी नहीं निकली है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद घर के अंदर बाहर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का यही उतार चढ़ाव बच्चों व बड़ों को बीमार बना रहा है। मौसम के उतार-चढ़ाव और हवाओं के बदलाव के कारण मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इसकी वजह से लोगों की तबियत खराब हो रही है। डॉ. फराज अहमद ने बताया कि मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को वायरस जनित बीमारियां परेशान कर रही हैं।

बीमारियों का फैलाव

जुकाम, बुखार के साथ श्वांस के मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं। मौसम का संक्रमण छोटे बच्चों को भी परेशान कर रही है। नतीजतन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जुकाम बुखार की चपेट में आ जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। यही कारण है कि लोगों को डायरिया और बुखार जनित बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी मौसम का बदलाव बीमार बना रहा है।

अस्पताल का स्थिति

जिला अस्पताल में सुबह आठ बजे से डेढ़ बजे तक पांच सौ मरीज आए थे। बारिश होने की वजह से मरीजों की तादाद कम रही। इसी के साथ लगभग साढ़े चार सौ पुराने मरीज दोबारा अस्पताल में दिखाने के लिए आए। जिला संयुक्त चिकित्सालय में सोमवार की सुबह से ही इलाज कराने के लिए पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक मरीजों की लाइन लगी रही। पर संख्या कम रही। मरीजों की संख्या कम होने पर लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ से लेकर फिजीशियन कक्ष तक मरीज इलाज कराते नजर आए।

डॉक्टरों की बात

ओपीडी कक्ष में बैठे डॉ फराज अहमद, डॉ एपी मिश्र, डॉ सुनील कुमार, डॉ एलसी यादव, डॉ फराज अहमद, डॉ राम गोपाल, डॉ एके पाठक मरीजों का उपचार कर रहे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ रमाशंकर सिंह ने बताया कि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बदलते मौसम से जुड़ी सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस मौसम में कौन-कौन सी बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं?
सर्दी, जुकाम, बुखार और डायरिया जैसी बीमारियां आमतौर पर लोग परेशान कर रही हैं।
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