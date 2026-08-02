Santkabir Nagar News: दोपहर तक बदली और फिर निकली चटख धूप

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। अगस्त में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार को सुबह बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर धूप निकल आई। अगले दो दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। अगस्त माह में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जिले में शनिवार को सुबह से दोपहर तक बदली छाई रही। उसके बाद चटख धूप निकली। हालांकि शाम को एक बार फिर बदली छा गई। सात किमी प्रति घंटा की गति से हवाएं चल रही हैं। हवाओं के कारण तापमान सामान्य रहा। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं।

मौसम की स्थिति शनिवार को सुबह के समय आसमान में घने बादल छाए रहे। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो कर रह गई। दिन चढ़ने के साथ-साथ बादल छटते गए। दोपहर में चटख धूप निकली। इससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास होता रहा। आसमान साफ होने से लोगों ने अपने जरूरी काम काज निपटाए। इस प्रकार का मौसम फसलों के लिए मुफीद माना जा रहा है। दिन में धूप निकलने से पौधे अपना भोजन भी आसानी से बना लेंगे। इससे फसलों के बढ़ावार तेजी के साथ होगी। हवाओं की गति सामान्य से अधिक रही। इसकी वजह से लोगों को घर के बाहर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जिले में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं।

भविष्यवाणी ‘जिले में आगामी दो दिनों के दौरान हल्के से मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।’

डा. सीताराम मिश्र

विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग

नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या