Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Santkabir Nagar News: दोपहर तक बदली और फिर निकली चटख धूप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
Follow us on Google News
share

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। अगस्त में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार को सुबह बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर धूप निकल आई। अगले दो दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

Santkabir Nagar News: दोपहर तक बदली और फिर निकली चटख धूप

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। अगस्त माह में मौसम के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जिले में शनिवार को सुबह से दोपहर तक बदली छाई रही। उसके बाद चटख धूप निकली। हालांकि शाम को एक बार फिर बदली छा गई। सात किमी प्रति घंटा की गति से हवाएं चल रही हैं। हवाओं के कारण तापमान सामान्य रहा। दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले में दोपहर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, चली तेज हवा

मौसम की स्थिति

शनिवार को सुबह के समय आसमान में घने बादल छाए रहे। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हो कर रह गई। दिन चढ़ने के साथ-साथ बादल छटते गए। दोपहर में चटख धूप निकली। इससे लोगों को तेज गर्मी का एहसास होता रहा। आसमान साफ होने से लोगों ने अपने जरूरी काम काज निपटाए। इस प्रकार का मौसम फसलों के लिए मुफीद माना जा रहा है। दिन में धूप निकलने से पौधे अपना भोजन भी आसानी से बना लेंगे। इससे फसलों के बढ़ावार तेजी के साथ होगी। हवाओं की गति सामान्य से अधिक रही। इसकी वजह से लोगों को घर के बाहर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। जिले में अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:अगले 24 घंटे में दिन के तापमान में कमी और आसमान में छाया रहेगा बादल

भविष्यवाणी

‘जिले में आगामी दो दिनों के दौरान हल्के से मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।’

डा. सीताराम मिश्र

विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग

नरेन्द्र देव कृषि विवि कुमारगंज अयोध्या

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संतकबीरनगर में वर्तमान मौसम का तापमान क्या है?
दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
ये भी पढ़ें:Santkabir Nagar News: दिन भर छाई रही बदली दोपहर में हल्की, शाम को हुई झमाझम बारिश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Santkabir Nagar Latest News Rain Santkabir Nagar News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।