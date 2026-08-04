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Santkabir Nagar News: दिन भर छाई रही बदली, नहीं हुई बारिश, उमस ने रुलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में तेज पुरवा हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसानों को बारिश न होने से चिंता है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। बादल छाए रहे, लेकिन फसल के लिए आवश्यक बारिश की कमी से धान की फसल प्रभावित हो रही है और किसानों को सिंचाई करनी पड़ सकती है।

Santkabir Nagar News: दिन भर छाई रही बदली, नहीं हुई बारिश, उमस ने रुलाया

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले में दो दिनों से तेज गति से पुरवा हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सोमवार को पूरे दिन बदली छाई रही पर बारिश नहीं होने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पिछले तीन दिनों से जिस प्रकार का मौसम बन रहा है ओर फिर बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा है।

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मौसम का मिजाज

सोमवार को भोर से ही घने बादल छाए रहे। बादलों ने सूर्य देवता को पूरी तरह से ढंक रखा था। पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज बनता और बिगड़ता रहा। हालांकि सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई थी। धीमी गति से चल रही पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। दोपहर में उसम भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। हालांकि जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है वह सब्जियों की फसल के लिए बेहतर है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसलों में बढ़वार प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर खेतों में खरपतवार भी तेजी के साथ निकल रहे हैं। इससे भी किसानों की लागत बढ़ने की आशंका है। बारिश नहीं हुई तो किसानों को धान की फसल बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। धान की फसल के बेहतर बढ़वार के लिए झमाझम बारिश का इंतजार है। बारिश होती तो धान की फसल और भी बेहतर होती।

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सामान्य प्रश्न

तेज पुरवा हवाओं के क्या प्रभाव हैं?
तेज पुरवा हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है।
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