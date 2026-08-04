Santkabir Nagar News: दिन भर छाई रही बदली, नहीं हुई बारिश, उमस ने रुलाया
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में तेज पुरवा हवाओं के चलते मौसम खुशनुमा है, लेकिन किसानों को बारिश न होने से चिंता है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। बादल छाए रहे, लेकिन फसल के लिए आवश्यक बारिश की कमी से धान की फसल प्रभावित हो रही है और किसानों को सिंचाई करनी पड़ सकती है।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिले में दो दिनों से तेज गति से पुरवा हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सोमवार को पूरे दिन बदली छाई रही पर बारिश नहीं होने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। पिछले तीन दिनों से जिस प्रकार का मौसम बन रहा है ओर फिर बारिश नहीं होने से किसान मायूस हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा है।
मौसम का मिजाज
सोमवार को भोर से ही घने बादल छाए रहे। बादलों ने सूर्य देवता को पूरी तरह से ढंक रखा था। पूरे दिन सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। दिन चढ़ने के साथ मौसम का मिजाज बनता और बिगड़ता रहा। हालांकि सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही तेज हो गई थी। धीमी गति से चल रही पुरवा हवाओं की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। दोपहर में उसम भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रही। हालांकि जिस प्रकार का मौसम बना हुआ है वह सब्जियों की फसल के लिए बेहतर है, लेकिन बारिश न होने के कारण धान की फसलों में बढ़वार प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर खेतों में खरपतवार भी तेजी के साथ निकल रहे हैं। इससे भी किसानों की लागत बढ़ने की आशंका है। बारिश नहीं हुई तो किसानों को धान की फसल बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी। धान की फसल के बेहतर बढ़वार के लिए झमाझम बारिश का इंतजार है। बारिश होती तो धान की फसल और भी बेहतर होती।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।