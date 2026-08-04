Santkabir Nagar News: मौसमी बीमारी सर्दी, जुखाम, बुखार से पीड़ित मरीज पहुंच रहे अस्पताल

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में पिछले दो दिनों में हुई हल्की बारिश की वजह से मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। इस मौसम में लोगों को मौसमी बमारियां भी लोगों को खूब परेशान कर रही हैं। सर्दी, जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। आसमान में बदली और वातावरण में वायरस की अधिकता होने से बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। तापमान में कभी गिरावट आ रही है तो कभी अचानक गर्मी बढ़ जा रही है। इस मौसम में हल्की सी लापरवाही लोगों को मरीज बना दे रही है।पिछले दो दिनों बारिश हुई, लेकिन बारिश इस कदर नहीं हो रही है कि वातावरण पूरी तरह से ठंडा हो जाए।

इस दौरान तेज धूप भी नहीं निकली है, लेकिन बारिश बंद होने के बाद घर के अंदर बाहर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का यही उतार चढ़ाव बच्चों व बड़ों को बीमार बना रहा है। मौसम के उतार-चढ़ाव और हवाओं के बदलाव के कारण मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इसकी वजह से लोगों की तबियत खराब हो रही है। डॉ. फराज अहमद ने बताया कि मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को वायरस जनित बीमारियां परेशान कर रही हैं। जुकाम, बुखार के साथ श्वांस के मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं। मौसम का संक्रमण छोटे बच्चों को भी परेशान कर रहा है। नतीजतन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जुकाम बुखार की चपेट में आ जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। यही कारण है कि लोगों को डायरिया और बुखार जनित बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी मौसम का बदलाव बीमार बना रहा है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ रमाशंकर सिंह ने बताया बदलते मौसम से मरीज बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे जुड़ी सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं।