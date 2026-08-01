Santkabir Nagar News: बच्चों को तेजी से जकड़ रहा सर्दी-जुकाम, अस्पतालों में बढ़ी भीड़

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब बच्चों की सेहत पर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में सर्दी-जुकाम व वायरल संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। बुखार, खांसी, गले में खराश व नाक बहने जैसी शिकायतों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 50 से 75 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। तेज बुखार व संक्रमण की गंभीर स्थिति वाले कई बच्चों को भर्ती कर इलाज देना पड़ रहा है।

बच्चों को ऐसे रखें सुरक्षित बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव व वायरल संक्रमण के कारण छोटे बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से संक्रमण तेजी से फैलता है। अधिकांश बच्चों में तेज बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द और नाक बहने की शिकायत मिल रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में संचारी रोग नियंत्रण माह भी चल रहा है। ऐसे में अभिभावकों को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को सुबह-शाम मौसम के अनुसार पूरे कपड़े पहनाकर रखें, घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें तथा मच्छरों के काटने से बचाने के लिए मच्छरदानी, पूरी बांह के कपड़े व बचाव के अन्य उपाय अपनाएं। बाहर का खुला और दूषित भोजन देने से बचें तथा बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें। यदि बच्चे को लगातार तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या अत्यधिक सुस्ती महसूस हो तो बिना देर किए चिकित्सक से परामर्श लें।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज बच्चों को मौसम में बदलाव के दौरान सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े पहनाएं। बाहर से आने पर साबुन से हाथ धुलवाएं व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक ले जाने से बचें। पर्याप्त पानी, ताजे फल और पौष्टिक भोजन दें, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे।

साफ-सफाई ही सबसे बड़ा बचाव यदि बच्चे को लगातार तेज बुखार, खांसी, नाक बहना, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सुस्ती या बार-बार उल्टी की शिकायत हो तो इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज न करें। खासकर छोटे बच्चों में तेज बुखार व सांस फूलने की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल में चिकित्सक से परामर्श लें।

विशेषज्ञों के अनुसार वायरल संक्रमण से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय स्वच्छता है। बच्चों को बार-बार हाथ धोने की आदत डालें, खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू का उपयोग करें। उपयोग किए गए टिश्यू को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें। घर के कमरों में पर्याप्त हवा और धूप आने दें। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें तथा बच्चे के बर्तन, तौलिया और रुमाल अलग रखें.