Santkabir Nagar News: मौसमी बीमारियों से पीड़ित अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में पिछले चार दिनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलाव के कारण मौसमी बीमारियों, जैसे सर्दी, जुकाम और बुखार, में इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे मौसम के उतार-चढ़ाव से जोड़ रहे हैं।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पिछले चार दिनों से बारिश नहीं हई। आसमान में बदली और पुरवा हवाएं चल रही है। मौसम का उतार-चढ़ाव जारी है। इस मौसम में लोगों को मौसमी बमारियां भी लोगों को खूब परेशान कर रही हैं। सर्दी, जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। आसमान में बदली और वातावरण में वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। तापमान में कभी गिरावट आ रही है तो कभी अचानक गर्मी बढ़ जा रही है। इस मौसम में हल्की सी लापरवाही लोगों को मरीज बना दे रही है।

बदलते मौसम का प्रभाव कांवड़ मेला होने और रूट डायवर्जन की वजह से अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को कुछ कम सख्या में मरीज इलाज के लिए आए। फिर भी पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक मरीजों की लाइन लगी रही। मौसम का उतार-चढ़ाव बच्चों व बड़ों को बीमार बना रहा है। मौसम के उतार-चढ़ाव और हवाओं के बदलाव के कारण मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। इसकी वजह से लोगों की तबियत खराब हो रही है। डॉ. कुमार सिद्वार्थ ने बताया कि मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को वायरस जनित बीमारियां परेशान कर रही हैं। जुकाम, बुखार के साथ श्वांस के मरीज जिला अस्पताल में आ रहे हैं। मौसम का संक्रमण छोटे बच्चों को भी परेशान कर रही है। नतीजतन कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जुकाम बुखार की चपेट में आ जा रहे हैं। उन्हें अस्पताल का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार के मौसम में वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां तेजी से फैलती हैं। यही कारण है कि लोगों को डायरिया और बुखार जनित बीमारियां हो रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी मौसम का बदलाव बीमार बना रहा है।

मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जिला अस्पताल में सुबह आठ बजे से डेढ़ बजे तक पांच सौ मरीज आए थे। बारिश होने की वजह से मरीजों की तादाद कम रही। इसी के साथ लगभग साढ़े चार सौ पुराने मरीज दोबारा अस्पताल में दिखाने के लिए आए। जिला संयुक्त चिकित्सालय में सोमवार की सुबह से ही इलाज कराने के लिए पर्ची काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक मरीजों की लाइन लगी रही। अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ से लेकर फिजीशियन कक्ष तक मरीज इलाज कराते नजर आए। ओपीडी कक्ष में बैठे डॉ फराज अहमद, डॉ एपी मिश्र, डॉ सुनील कुमार, डॉ एलसी यादव, डॉ फराज अहमद, डॉ राम गोपाल, डॉ एके पाठक मरीजों का उपचार कर रहे थे। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ रमाशंकर सिंह ने बताया कि मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बदलते मौसम से जुड़ी सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हैं।