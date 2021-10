कल से चलेगा मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान

Voter list brief revision campaign will run from tomorrow

संतकबीरनगर। निज संवाददाता

जिले में सोमवार से 30 नवम्बर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने के आदेश दिया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ग्रामपंचायत की बैठक बुलाकर उसमें मतदाता सूची पढ़ी जाय, पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायत में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, पूर्व से अंकित प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन, फोटो अथवा फोटो पहचानपत्र की त्रुटियों का निराकरण, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं डेड मतदाताओं के नाम का डिलिशन, दिव्यांगजनों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने आदि की कार्यवाही की जाय। नियत तिथि पर बैठक के उपरान्त समस्त उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की शपथ दिलाई जाए। प्रतीक रूप उनके हस्ताक्षर भी कराये जाएं। समस्त ग्राम पंचायतों में बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्ति की कार्बन प्रति विकास खण्ड मुख्यालय पर संकलित कराकर इसे जिला निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित रखवाया जाए।

भारत निर्वाचन आयोग ने 01 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया है जिसके अनुसार 01 नवम्बर को मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा। 01 से 30 नवम्बर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान की विशेष तिथियां-07 नवम्बर, 13 नवम्बर, 21 नवम्बर एवं 27 नवम्बर नियत हैं। इन तिथियां पर प्रत्येक बीएलओ एवं अधिकारियों द्वारा पोलिंग स्टेशन पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएगें। दिनांक 20 दिसम्बर 2021 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण कराते हुए दिनांक 05 जनवरी 2022 को निर्वाचन नामाविलयों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने अर्ह मतदाताओं से कहा है कि दिनांक 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे लोग अपना नाम मतदाता सूची में फार्म-6 भरकर सम्मिलित करा सकते हैं। जो मतदाता मृतक, शिफ्टेड एवं डबल हो गये है वे अपना नाम फार्म-7 भरकर अपमार्जन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची जिनका नाम त्रृटिपूर्ण है वे मतदाता फार्म-8 भरकर संसोधन करा सकते हैं। विशेष अभियान तिथियों में समस्त बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे।