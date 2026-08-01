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Santkabir Nagar News: पट्टीदारी के आपसी विवाद में चटकी लाठियां, चार हुए जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: मगहर में पट्टीदारों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। मामले में कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

Santkabir Nagar News: पट्टीदारी के आपसी विवाद में चटकी लाठियां, चार हुए जख्मी

Santkabir Nagar News: मगहर, हिन्दुस्तान संवाद। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी अन्तर्गत इस्लामनगर में मामूली बात को लेकर पट्टीदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से लाठी डंडे और लाठियां बरसीं। जिसमें चार लोगों के गम्भीर रूप से घायल होने के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजवाया गया।

घटनास्थल पर झगड़ा

ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर कठार( इस्लामनगर) बंजारा टोला में फिरोज व मैनुद्दीन दोनों पट्टीदारों के बीच किसी बात को लेकर शुक्रवार को कहासुनी हो गई। जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर आमने-सामने हो गये और जमकर मारपीट शुरू हो गई। दोनों पट्टीदारों ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई और तब तक शांत नहीं हुए जब तक बदन से खून नहीं निकला। इनके बीच बेखौफ हो रही मार को देख को बीच बचाव करने का साहस नहीं दिखा पा रहा था। इन्हीं में से एक महिला का सिर और पैर फट गया और दोनों बदहास हो गए तब मामला शांत हुए।

घायलों का इलाज

इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के राजू, रोबिन्निसा, सजवुन्निसा, नन्हीं बानो गम्भीर रूप से घायल हो गई। जो स्वयं के साधन से मगहर पुलिस चौकी पहुंची। वहां एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया गया। पीड़ित सदीबुननिशा पत्नी मैनुद्दीन का आरोप है कि शुक्रवार को उसके पट्टीदार फिरोज व फिरोज की पत्नी अज्ञात, नन्ही पत्नी हजारी, झन्ने, समीर से बच्चों के बीच में मारपीट का उलहना देने गई थी। आरोप है कि उक्त विपक्षी उसे गाली गलौज देने लगे। मना करने पर लात - मुक्का व लाठी डंडा से मारने-पीटने लगे।

कानूनी कार्रवाई

पिटाई से उसे और उसकी बहन रोविना, पुत्री सुलतान उसके बहनोई राजू निवासी परतावल थाना श्यामदेउरवा, जिला महराजगंज को काफी चोटे आई हैं। आरोप है कि लोग जान माल की धमकी भी दे रहे थे। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि फिरोज व फिरोज की पत्नी अज्ञात, नन्ही पत्नी हजारी, झन्ने, समीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस झगड़े में कितने लोग घायल हुए?
इस झगड़े में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
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