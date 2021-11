विनीता, राधेश्याम, उमाकांत व हमीदा ने नीट परीक्षा पास कर बढ़ाया सम्मान

Vinita, Radheshyam, Umakant and Hamida increased their respect by passing the NEET exam

.

संतकबीरनगर। हिन्दुस्तान टीम

जिले के चार छात्रों ने नीट की परिक्षा पास कर सम्मान बढ़ाया है। छात्रों की सफलता पर परिजनों व शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी।

मेंहदावल संवाद के अनुसार विकास खंड के छपिया अगंद की रहने वाली विनीता त्रिपाठी ने नीट की परीक्षा में 98.89 प्रतिशत अंक पाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शुरू से ही मेधावी रही विनीता ने प्रारम्भिक शिक्षा जहां गांव में रहकर प्राप्त की थी। छपिया अगंद निवासी विजय तिवारी की पुत्री विनीता शुरू से ही मेडिकल क्षेत्र में जाकर सेवा करने की चाहत रही। हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की पढ़ाई ब्लासम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानीराम से किया। इन दोनों परीक्षाओं को उसने 90 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण किया। विनीता ने इंटर में पढ़ाई के दौरान ही नीट के परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। इंटर के बाद गोरखपुर में ही एक कोचिंग सेंटर से तैयारी करने लगी। साल भर की तैयारी के बाद उसे नीट की परीक्षा में 98.89 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। विनीता ने अपनी सफलता का श्रेय पिता विजय तिवारी व माता पानमती तथा गुरुजनों को दिया है। विनीता का एक भाई आईआईटी की 2019 में परीक्षा पास करके गौहाटी में दाखिला लिया है। विनीता ने कहा कि समय-समय पर भाई द्वारा मार्गदर्शन किया जाता रहा है और माता पिता जी के मोटिवेशन से यह मुकाम प्राप्त हुआ है।

बालेपार के उमाकांत ने 627 अंक पाकर किया क्वालीफाई

बेलहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बालेपार के पूर्व प्रधान कमलेश यादव के बेटे ने नीट परीक्षा पास कर परिवार व जिले का सम्मान बढा़या। उन्होंने 720 अंक की परीक्षा में 627 अंक प्राप्त किया। पिता कमलेश यादव, माता सावित्री देवी ने बेटे को मिठाई खिलाकर खुशियों का इजहार किया। कमलेश यादव के दो पुत्र हैं जिसमें उमाकांत छोटा भाई हैं। बड़ा बेटा फर्मासिस्ट है। उमाकान्त यादव ने बेलवा सेंगर स्थित एक कोचिंग में पढ़ाई कर सफलता अर्जित की। संचालक संजय कौशल ने उमाकान्त यादव को शुभकामनाएं दी। कहा कि उमाकांत ने नीट में सफल होकर हमारे संस्थान का नाम रोशन किया है। मिठाई खिलाकर खुशियाँ जाहिर की। उमाकान्त की सफलता पर क्षेत्र के लोगों का बधाइयां देने का तांता लगा रहा। चाचा हरिकेश यादव, रामलखन यादव, सरवन यादव, संजय कौशल, दीपक पाल, जीत बहादुर, विमल कुमार क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उमाकान्त के घर पहुंच कर बधाइयां दी।

राधेश्याम मौर्य ने प्राप्त किया 622 अंक

सांथा के अतरी नानकार निवासी राधेश्याम मौर्य ने 622 अंक प्राप्त कर नीट की परीक्षा पास की। उनकी सफलता पर परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशी जताई।

अतरी नानकार निवासी चन्द्र प्रकाश मौर्य के पुत्र राधेश्याम ने हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय संतकबीरनगर से अर्जित किया है। कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी की। राधेश्याम मौर्य अच्छा डॉक्टर बनकर मरीजो की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने नीट परीक्षा में सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों व मित्रों को दिया। उनकी सफलता पर बड़े पिता एवं एआरपी सांथा रामनिवास मौर्य, भास्कर प्रसाद शुक्ल, सुग्रीव कुमार मौर्य समस्त विद्यालय परिवार एवं स्टेडियम ग्रुप के लोगों ने शुभकामना व्यक्त की है।

हमीदा ने बढ़ाया क्षेत्र का मान

बेलहर। बेलहर क्षेत्र के ग्राम दुधारा निवासिनी हमीदा बानो पुत्री हाफिज मोहम्मद हनीफ ने नीट क्वालीफाई कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हमीदा की उपलब्धि से परिवार एवं क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है।

हमीदा ने प्राथमिक शिक्षा एक से आठ तक आरबी स्टार लोहरौली बाजार, हाई स्कूल की शिक्षा सिटी मांटेसरी स्कूल लखनऊ तथा इंटर की शिक्षा रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल लखनऊ से प्राप्त की थी। दूसरे प्रयास में ही नेट क्वालीफाई कर लिया। 720 मे 616 नम्बर मिले हैं। रैंक 12626 है। हमीदा ने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हमीदा की इस उपलब्धि से परिवार एवं क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है।