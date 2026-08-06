Santkabir Nagar News: रास्ते पर बह रहा गंदा पानी, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी
Santkabir Nagar News: बघौली ब्लाक के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में टूटी नाली के कारण मुख्य सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। जलभराव से सफर करने वालों को कठिनाई हो रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की है।
Santkabir Nagar News: बघौली, हिन्दुस्तान संवाद। बघौली ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगदीशपुर में टूटी नाली के कारण गंदा पानी मुख्य सड़क पर बहने से ग्रामीणों में नाराजगी है। सड़क पर लगातार पानी जमा रहने से राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गंदगी और जलभराव से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है।ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से नाली क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते गंदा पानी सीधे मुख्य मार्ग पर बह रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। सड़क पर फैले पानी से पैदल चलने वाले, स्कूली बच्चे और दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
गांव के जय प्रताप सिंह, शम्भू प्रजापति, शिवकुमार सहित आधा दर्जन ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि टूटी हुई नाली की तत्काल मरम्मत कराकर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके।
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