Santkabir Nagar News: उर्वरक के छह प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, दो को नोटिस
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में जिला कृषि अधिकारी डा. सर्वेश कुमार यादव ने नाथनगर क्षेत्र में छह उर्वरक दुकानों की छापामारी की। निरीक्षण में पॉस मशीन के स्टॉक का सत्यापन किया गया। गुप्ता खाद भण्डार और इम्तियाज अहमद खाद भण्डार को स्टॉक बोर्ड में त्रुटियों के लिए नोटिस जारी किया गया।
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला कृषि अधिकारी डा. सर्वेश कुमार यादव ने नाथनगर क्षेत्र स्थित छह दुकानों की उर्वरक प्रतिष्ठानों, गोदाम पर छापामारी की। निरीक्षण में पॉस मशीन के स्टॉक से भौतिक स्टॉक का सत्यापन किया गया। उपस्थित किसानों से भी उर्वरक वितरण के संबंध में जानकारी ली गई ।
दुकानों का निरीक्षण
गुप्ता खाद भण्डार, मुखलिसपुर एवं इम्तियाज अहमद खाद भण्डार ने स्टॉक बोर्ड ठीक नहीं किया गया था। इस कारण नोटिस जारी किया गया। दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि उर्वरक वितरण में फार्मर रजिस्ट्री के अनुसार ही किसानों को खाद उपलब्ध कराएं।
जिले में यूरिया की स्थिति
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में गुप्ता खाद खाद भंडार मुखलिसपुर, इम्तियाज अहमद खाद भण्डार मुखलिसपुर, साधन सहकारी समिति मुखलिसपुर, पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्र चन्द्रौटी नाथनगर, आईएफएफडीसी अलीनगर, एग्री जंक्शन नाथनगर आदि दुकानों का निरीक्षण किया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसानों को जितना यूरिया की जरूरत हो उतना ही खरीदें। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला के कन्ट्रोल रूम 7839882274 पर शिकायत अवश्य दर्ज करायें। उन्होंने बताया कि उर्वरकों के वितरण में अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।