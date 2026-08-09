Santkabir Nagar News: 3600 शहरी आवास आवेदनों की होगी पात्रता जांच

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 36 सौ आवास आवेदनों की जांच की जाएगी। जांच 10 फरवरी 2025 से 8 जुलाई 2026 के बीच होगी। पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी, लेकिन पिछले तीन वर्षों में कई बार जांच के बावजूद लाभार्थियों को आवास नहीं मिला है।

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भरे गए दूसरे चरण में 36 सौ आवास आवेदनों की जांच होगी। शासन के निर्देश पर 10 फरवरी 2025 से 8 जुलाई 2026 के बीच किए गए शहरी आवास के सभी आवेदनों की जांच कराई जाएगी। तहसील के लेखपाल वार्डों में पहुंचकर आवेदकों की पात्रता का स्थलीय सत्यापन करेंगे। जांच के दौरान आवेदन में दर्ज विवरण और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान करते हुए पात्र और अपात्र आवेदकों को चिन्हित करेंगे। सत्यापन के बाद लेखपाल आवास पात्रता की सूची तैयार कर तहसील प्रशासन को सौंपेंगे। मेंहदावल नगर पंचायत में शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। दूसरे चरण में कुल 36सौ आवेदन मिले हैं। शासन के आदेश पर विभाग ने जांच का जिम्मा मेंहदावल तहसील प्रशासन को सौंपा गया है। लेखपालों के स्थलीय सत्यापन में यह देखा जाएगा कि आवेदक निर्धारित पात्रता के मानकों को पूरा करता है या नहीं。

जांच प्रक्रिया जांच में पात्र पाए जाने वाले परिवारों को ही आगे आवास योजना का लाभ देने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वहीं तहसील के लेखपाल आनलाइन आवेदनों की जांच में यह देखा जाएगा कि सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड किए गए हैं या नहीं। यदि किसी आवेदन में त्रुटि पाई जाती है या कोई आवश्यक दस्तावेज गायब होते हैं, तो ऐसे आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है।

स्थलीय सत्यापन गठित टीम आवेदकों के निवास स्थान पर जाकर जांच करेगी कि क्या वे सच में इस योजना के पात्र हैं या नहीं। इसके तहत देखा जाएगा कि आवेदक का नाम और पता वास्तविक है या नहीं, और वह योजना के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। यदि किसी आवेदन में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र आवेदकों की सूची के आधार पर डीपीआर तैयार कर डूडा को भेजने की तैयारी की जा रही है।

पात्रता की समीक्षा तीन वर्ष में कई बार जांच, पात्रता के बाद भी नहीं मिला आवास

नगर पंचायत मेंहदावल में शहरी आवास के लिए पिछले तीन वर्षों में कई बार आवेदनों की पात्रता जांच हुई, लेकिन पात्र पाए गए लाभार्थियों को आज तक आवास का लाभ नहीं मिल सका। वर्ष 2024-25 में 3068 आवेदनों की जांच में 1468 आवेदक पात्र पाए गए थे, बावजूद इसके अब तक उन्हें आवास नहीं मिला। बार-बार जांच और पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आवास नहीं मिलने से लाभार्थियों का पक्के मकान का सपना अब टूटता नजर आ रहा है। तीन वर्षों के दौरान नगर पंचायत में कई बार पात्रता जांच कराई गई, लेकिन पात्र सूची में शामिल परिवार आज भी आवास की आस लगाए बैठे है। तहसीलदार मेंहदावल अल्पिका वर्मा ने बताया कि शासन के आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। नगर पंचायत मेंहदावल में शहरी आवास आवेदनों की नियमानुसार जांच कराकर पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया जाएगा। पात्रों की सूची बनवाकर भेज दी जाएगी।