Santkabir Nagar News: 1468 पात्रों को नहीं मिला शहरी आवास योजना का लाभ

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत में एक वर्ष से अधिक

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल नगर पंचायत में एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद पात्रों को शहरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इसको लेकर पात्रों में नाराजगी है। वर्ष 2025 में नगर पंचायत के कुल 3064 आवास आवेदनों तहसील प्रशासन ने सत्यापन कराकर जांच कराई थी। लेखपालों की जांच में 1468 आवेदक पात्र और 1596 अपात्र घोषित किए गए थे, लेकिन पात्रता तय होने के बावजूद आज तक किसी को आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। सत्यापन के बाद एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी आवास न मिलने से कई लाभार्थियों में मायूसी है, जबकि वे आज भी पक्के घर की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पात्रों को आवास कब मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

सत्यापन की प्रक्रिया वर्ष 2025 में मेंहदावल तहसील के तत्कालीन एसडीएम एवं प्रभारी डूडा अधिकारी संजीव कुमार राय ने लेखपालों की टीम गठित कर प्रत्येक आवेदनों की जांच कराने के लिए भौतिक सत्यापन कराया था। टीम ने घर-घर पहुंचकर आवेदकों की स्थिति और शासन की निर्धारित पात्रता के आधार पर जांच की थी। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई थी। पात्रता तय होने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर आवास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। कई साल से गरीब परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए कागजों में सिमट कर रह गई है।

पात्रों की निराशा वहीं पात्र लाभार्थियों का कहना है कि सत्यापन के बाद उन्हें उम्मीद जगी थी कि शीघ्र ही शहरी आवास मिल जाएगा, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न तो आवास मिली और न ही विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी दी गई। कई लाभार्थी अनेकों बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते थक चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें केवल इंतजार करने की बात कही जा रही है। वहीं बरसात के मौसम में गरीबों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे लोगों में विभाग के खिलाफ रोष व्याप्त है।

विभाग का जवाब तहसीलदार मेंहदावल अल्पिका वर्मा ने बताया कि शहरी आवास आवेदनों की लेखपालों से जांच कराकर रिपोर्ट डूडा को भेज दी जाती है। तहसील कार्यालय पर कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। पात्र लाभार्थियों को अब तक आवास क्यों नहीं मिल सकी है, इसकी जानकारी हमें नहीं है।