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Santkabir Nagar News: नेदुला चौराहे पर अचेत मिला अधेड़,रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के नेदुला चौराहे के पास गुरुवार को एक अधेड़

Santkabir Nagar News: नेदुला चौराहे पर अचेत मिला अधेड़,रेफर

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के नेदुला चौराहे के पास गुरुवार को एक अधेड़ अचेत अवस्था में मिला। राहगीरों की सूचना पर उसे एंबुलेंस से संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। मरीज की सुरक्षा और आवश्यक सहयोग के लिए पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल को भी साथ भेजा है।

अज्ञात व्यक्ति की स्थिति

करीब 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को गुरुवार शाम लगभग 4:20 बजे एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में लाया गया। बताया गया कि वह नेदुला चौराहे के समीप अचेत अवस्था में पड़ा मिला था। उसके पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिले और न ही उसके साथ कोई परिजन मौजूद था। अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। साथ ही मरीज को सुरक्षित भेजने के लिए पुलिस से एक पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।अस्पताल से प्राप्त मेमो के आधार पर कोतवाली पुलिस ने हेड कांस्टेबल महंथ यादव को मरीज के साथ गोरखपुर रवाना किया, ताकि उपचार के दौरान सुरक्षा एवं आवश्यक औपचारिकताओं में सहयोग मिल सके।

शिनाख्त का प्रयास

वहीं, अस्पताल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वार्ड बॉय इंद्रपाल और श्याम साहनी वापस लौट गए। कोतवाल जयप्रकाश दूबे ने बताया कि अज्ञात अधेड़ की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को उसके संबंध में कोई जानकारी हो तो तत्काल कोतवाली पुलिस या संयुक्त जिला चिकित्सालय को सूचित करें।

सामान्य प्रश्न

क्या अज्ञात व्यक्ति की पहचान हो पाई है?
अज्ञात अधेड़ की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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