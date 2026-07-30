Santkabir Nagar News: संत रविदास के विचारों को अपनाकर बनेगा समरस समाज
Santkabir Nagar News: मेंहदावल के संत रविदास मंदिर में समरसता संकल्प अभियान का आयोजन हुआ। विधायक अनिल त्रिपाठी एवं अन्य ने संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने समाज में समानता और मानवता के संदेश को फैलाने की बात की। सफाई कर्मियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया।
Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पंचायत मेंहदावल स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में बुधवार को समरसता संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अनिल त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुशीला पाठक सहित अन्य अतिथियों ने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सभी ने संत रविदास को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जाति-पांति से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होकर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर ही समरस और सशक्त समाज की परिकल्पना साकार हो सकती है। भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह ने कहा कि संत रविदास ने अपने जीवन से समाज को सेवा, सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि समाज को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने में सफाई कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके सम्मान से समाज में सेवा भाव और समरसता की भावना मजबूत होती है। इस दौरान समाज को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देने वाले सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिवाकर सिंह, शक्ति मणि त्रिपाठी, आशीष सिंह, हरिद्वार पाठक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।
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