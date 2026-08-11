Santkabir Nagar News: कांवड़ लेकर अयोध्या जा रहे युवक की हादसे में मौत, साथी गंभीर

Santkabir Nagar News: लोहरौली में दो युवक कांवड़ लेकर अयोध्या जा रहे थे, उनकी बाइक हरैया के पास दूसरी बाइक से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को अस्पताल ले जाते वक्त एक युवक की मौत हो गई। दिनेश की मौत से परिवार में भारी दु:ख है, जो उसकी बहन की शादी की तैयारियों में व्यस्त था।

Santkabir Nagar News: लोहरौली, हिन्दुस्तान संवाद। कांवड़ लेकर अयोध्या जा रहे दो युवकों की बाइक रविवार रात करीब 7 बजे हरैया के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में कांवड़ लेकर जा रहे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई। जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों युवक दुधारा थाना क्षेत्र के करही गांव के निवासी हैं।

घटना का विवरण करही निवासी दिनेश कुमार (22) पुत्र चिंतामणि व जितेन्द्र शर्मा (25) पुत्र शिव प्रसाद एक ही बाइक से कांवड़ लेकर अयोध्या जा रहे थे। रविवार रात करीब 7 बजे हर्रैया के पास उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से आमने-सामने टकरा गई। टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल बस्ती पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में दिनेश कुमार की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

परिवार पर प्रभाव दिनेश की मौत की खबर ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घर में उसकी बहन आरती की शादी की तैयारियां चल रही थीं। परिवार शादी की खुशियों में जुटा था, लेकिन हादसे की खबर आते ही सब कुछ थम गया। मां राजकुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटे की मौत से वह बेसुध हो जा रही हैं। परिजनों के अनुसार दिनेश ही परिवार का मुख्य कमाने वाला युवक था। मुंबई में ट्रक चलाकर वह अपने माता-पिता और बहन की जिम्मेदारी उठाता था। बहन की शादी के लिए भी वह तैयारियों में सहयोग कर रहा था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं। अचानक सड़क हादसे में उसकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।

कांवड़ यात्रा सावन में भगवान शिव की भक्ति व आस्था के साथ दिनेश कुमार कांवड़ लेकर अयोध्या के लिए निकला था। मन में भोलेनाथ के दर्शन व जलाभिषेक की इच्छा थी। परिवार को भी उम्मीद थी कि कांवड़ यात्रा पूरी कर वह सकुशल घर लौटेगा। लेकिन हर्रैया के पास हुए सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी छीन ली।