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Santkabir Nagar News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लटकने से हुई थी छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा सोनम की मौत हैंगिंग से होना आया

Santkabir Nagar News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लटकने से हुई थी छात्रा की मौत

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा सोनम की मौत हैंगिंग से होना आया है। पुलिस की जांच पड़ताल में प्रेम संबंध में छात्रा के जरिए आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आई है। जबकि पीड़ित परिजनों ने बेटी की सहेली और एक युवक पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। विदेश से पिता के घर पहुंचने की प्रतीक्षा में शव का अंतिम संस्कार रोक दिया गया है।

सोनम का व्यक्तिगत विवरण

धनघटा क्षेत्र के हैंसर बाजार की रहने वाली 20 वर्षीय सोनम पुत्री नंदलाल साहनी बीएससी नर्सिग की तैयारी कर रही थी। वह सात माह से खलीलाबाद के घोरखल मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। शनिवार की रात उसकी संदिग्ध हाल में मौत हो गई। छात्रा के बगल के कमरे में रहने वाली उसकी सहेली और एक युवक एबुलेंस से उसे जिला अस्पताल ले गए, वहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित मां बिंदा देवी ने आशंका जाहिर किया कि बखिरा क्षेत्र की रहने वाली बेटी की सहेली और धनघटा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मिलकर सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी। इधर सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डबल डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच शव का पोस्टमार्टम कराया।

पुलिस की जांच प्रक्रिया

कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा सोनम की मौत की वजह हैंगिंग से होना आया है। पीड़ित परिजन धनघटा क्षेत्र के जिस युवक पर आरोप लगा रहे है, उसे पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। पूछताछ में युवक ने बताया कि दोनों का संपर्क करीब तीन वर्षों से था। दोनों फोन पर बातचीत भी करते थे। छात्रा के किराए के कमरे पर मौका पाकर युवक आता-जाता था। घटना की रात युवक और सोनम के बीच में कान में दवा डालने को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद की वजह से क्षुब्ध होकर सोनम ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पीड़ित परिजनों की तरफ से तहरीर मिलने पर मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों का दुख और सहानुभूति

पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने वालों का लगा रहा तांता

संतकबीरनगर। धनघटा क्षेत्र के हैंसर बाजार की रहने वाली छात्रा सोनम की मौत से परिजन गमगीन थे। सोमवार को पीड़ित के घर सांत्वना देने वालों का आना-जाना लगा रहा। वहीं परिजनों की जुबां पर सिर्फ एक ही रट थी कि बेटी की हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। लोग बता रहे थे कि पीड़ित पिता विदेश से घर आ रहे है। उनके घर पहुंचने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार होगा। पीड़ित के घर पर पहुंचे लोगों का कहना था कि सोनम की हत्या के जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

सोनम की मौत कैसे हुई?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा सोनम की मौत हैंगिंग से होना आया है।
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