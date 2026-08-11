Santkabir Nagar News: अंतिम संस्कार में गया एक व्यक्ति आमी नदी में डूबा

Santkabir Nagar News: बेलहर, हिन्दुस्तान संवाद। बेलहर थाना क्षेत्र के लोकी मिश्र स्थित आमी नदी के तट अंतिम संस्कार में शामिल होने गया एक व्यक्ति आमी नदी में डूब गया। वह ​बखिरा थाना क्षेत्र के कुसुरू खुर्द का निवासी है। ग्रामीणों ने नदी में उसकी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं लग सका। इसकी सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। उसकी तलाश न होने पर गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम को सूचना देकर बुलाया गया। टीम के आने का इंतजार हो रहा है।बखिरा थाना क्षेत्र के कुसुरू खुर्द निवासी रामधनी (65) पुत्र हरिद्वार गांव की एक महिला के निधन के बाद दाह संस्कार में शामिल होने बेलहर थाना क्षेत्र के लोकी मिश्र स्थित आमी नदी के तट पर श्मशन घाट पर गए थे।

शव का अंतिम संस्कार होने के बाद सभी के साथ वे भी नदी में नहाने चले गए। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह नदी की गहराई में चले गए और पानी में समाकर लापता हो गए। साथ में मौजूद लोगों ने तत्काल शोर मचाते हुए अपने स्तर पर नदी में उतरकर रामधनी की काफी खोजबीन की,लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ग्रामीणों ने बेलहर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बेलहर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू करवाई परंतु जलस्तर व गहराई अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी। स्थानीय स्तर पर सफलता नहीं मिलने पर गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। टीम अभी मौके पर नहीं पहुंची है। आने का इंतजार किया जा रहा है। ​घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेलहर पुलिस प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बेलहर एसओ हरिकेश भारती ने बताया कि लापता रामधनी की सघन खोजबीन हेतु गोताखोरों एवं एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जा रहा है। जल्द ही युवक की खोजबीन कर ली जाएगी।