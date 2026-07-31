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Santkabir Nagar News: मार्ग दुर्घटना में बालिका की मौत, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में बखिरा थाना क्षेत्र के नेतारी कला गांव के पास एक सड़क हादसे में नौ साल की बालिका महजबीन की मौत हो गई। उसकी दो बहनें और मामा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मार्ग दुर्घटना में बालिका की मौत, तीन घायल
मार्ग दुर्घटना में बालिका की मौत, तीन घायल

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के नेतारी कला गांव के पास शुक्रवार को शाम करीब 5 बजे दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसकी दो बहनें व मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल संतकबीरनगर रेफर कर दिया गया। दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा हंकार निवासी शकील अहमद की पुत्रियां महजबीन (9), जासमीन (11) और साकरीन (14) गत 23 जुलाई को सिद्धार्थनगर जनपद के देवरी स्थित अपने ननिहाल गई थीं। तीनों बालिकाएं अपने मामा बंदे हसन के साथ बाइक से घर लौट रही थीं।

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इसी दौरान बखिरा थाना क्षेत्र के नेतारी कला गांव के पास सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महजबीन की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जासमीन, साकरीन और मामा बंदे हसन गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलौहां पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल संतकबीरनगर रेफर कर दिया। बखिरा थाना की पुलिस ने बालिका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया व गांव में शोक का माहौल है।

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