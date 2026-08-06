Santkabir Nagar News: 48 बार चालान, फिर भी बेखौफ दौड़ रहे वाहन

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन में एक दो बार

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन में एक दो बार नहीं, 48 बार चालान होने के बाद भी वाहन सड़कों पर फर्राटे भर रहे है, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं ऐसे वाहन चालकों का मनोबल बढ़ रहा है। वैसे एआरटीओ की ओर से 150 वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड किया जा चुका है।

ट्रैफिक नियम उल्लंघन ट्रैफिक नियम के उल्लघंन पर 05 या 05 से अधिक बार वाहनों का चालान होने पर जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर चालकों के ड्राईविंग लाइसेंस निलंबित करने, आरसी सस्पेंड या निरस्त किए जाने का शासन का फरमान है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिसंबर 2025 में ऐसे 1669 वाहनों की रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय को कार्रवाई के लिए भेजी गई थी, जिनका चालान 05 या 05 बार से अधिक था। टैफिक पुलिस के मुताबिक नवंबर 2022 से अब तक गोरखपुर के खीरीडांड़ के देवेंद्र के सीएनजी ऑटो का 48 बार चालान हो चुका है, लेकिन एक भी बार के चालान का जुर्माना जमा नहीं हुआ है। इसी तरह गोरखपुर के जंगल रसूलपुर के पप्पू मौर्या के सीएनजी ऑटो का दिसंबर 2023 से अब तक 38 बार चालान हुआ।

चालान की स्थिति जबकि सभी चालान जमा करने के लिए पेंडिग है। संतकबीरनगर के शिवसरा के ओम प्रकाश चौधरी की मैजिक का जनवरी 2022 से अब तक 44 बार चालान हुआ है और केवल 06 चालान जमा है। जबकि 38 चालान पेंडिंग है। परसा पांडेय के कुलदीप पांडेय के सीएनजी टेंपो का जून 2023 से अब तक 37 बार चालान हुआ है और सभी चालान पेंडिंग है। कुफसर के रामकिशोर के ई-रिक्शा का दिसंबर 2024 से अब तक 37 बार चालान हुआ है, लेकिन 36 चालान जमा नहीं है। अटारी के अष्टभुजा पांडेय के सीएनजी टेम्पो का सितंबर 2023 से अब तक 38 बार चालान हुआ है। जिसमें केवल 03 चालान जमा है और 35 चालान पेंडिंग है। जंगल कला के कोईला देवी के सीएनजी ऑटो का मार्च 2024 से अब तक 33 चालान हुआ है और पेंडिंग है। बस्ती के लालगंज के इस्माइलपुर के बाबूराम के डीजल टेंपों का मार्च 2024 से अब तक 32 चालान हुआ है और पेंडिग है। ऐसा ही हाल अब तक चालान हुए 2661 वाहनों का है।

वाहनों पर कार्रवाई 07 माह में 992 वाहनों का 05 बार से अधिक हुआ चालान

बढ़ते हादसों को रोकने के लिए एसपी संदीप कुमार मीना ने नियमों के उल्लंघन पर जहां कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया है, वहीं जागरूकता कार्यक्रम भी चलवाया है। ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी 2026 से अब तक पुलिस ने नियमों के उल्लंघन में 992 वाहनों का 05 या उससे अधिक बार चालान किया है, जो अभी तक जुर्माने की रकम जमा नहीं किए है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों की रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही कार्रवाई के लिए एआरटीओ कार्यालय को प्रेषित करने की तैयारी में है।

शासन की कार्रवाई एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि ऐसे वाहन जिनके 05 या 05 से अधिक बार चालान हुए है, उनके चालकों के डीएल व आरसी के सस्पेंड अथवा निरस्तीकरण करने का शासन का आदेश है। दिसंबर 2025 में ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1669 वाहनों की रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय को प्रेषित की गई थी। इधर 05 से अधिक बार ऐसे 992 और वाहनों का चालान हुआ है। जिनकी रिपोर्ट जल्द ही कार्रवाई के लिए एआरटीओ कार्यालय को भेजे जाने का निर्देश दिया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने वाले ऐसे वाहनों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में एआरटीओ से वार्ता भी की जाएगी।

जुर्माने की स्थिति एआरटीओ प्रियंवदा सिंह ने बताया कि 05 अथवा 05 से अधिक बार चालान हुए वाहनों को जुर्माने की रकम जमा करने का अवसर नोटिस जारी करके दिया जाता है। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने वाले ऐसे 150 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि 300 से अधिक लोगों को तीन बार नोटिस जारी की जा चुकी है। जुर्माना जमा न करने वाले इन वाहन चालकों का डीएल जल्द ही निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।