Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर में पशु बाजार से सड़क पर लगा जाम परेशान रहे लोग
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र स्थित नारायनपुर पशु बाजार में
Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र स्थित नारायनपुर पशु बाजार में प्रत्येक गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार के दौरान जाम लग गया। बाजार में बड़ी संख्या में पशु व्यापारियों, खरीदारों और वाहनों की आवाजाही के कारण मुख्य मार्ग पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। इससे राहगीरों, स्कूली छात्र-छात्राओं, नौकरीपेशा लोगों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।स्थानीय लोगों के अनुसार नन्दौर रोड से गोरखपुर, बस्ती और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन अक्सर जाम में फंस गए। यात्रियों को दो से तीन घंटे तक जाम में इंतजार करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं को हुई।
समय से विद्यालय नहीं पहुंच पाए।बाजार में सड़क के दोनों ओर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों और पशुओं के कारण जाम लगा रहा। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि पशु बाजार के दिन अतिरिक्त पुलिस बल और यातायात कर्मियों की तैनाती की जाए। साथ ही, पार्किंग की समुचित व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन सुनिश्चित कर जाम की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।