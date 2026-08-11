Santkabir Nagar News: 13 अगस्त को निकलेगी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था की मांग
Santkabir Nagar News: भारतीय किसान यूनियन 13 अगस्त को किसानों की समस्याओं को उजागर करने के लिए ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालेगा। यात्रा मुंडेरवा से शुरू होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेगी। संगठन ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे।
Santkabir Nagar News: लोहरौली, हिन्दुस्तान संवाद। भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसानों की समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराने के लिए 13 अगस्त को ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में संगठन के उप जिलाधिकारी खलीलाबाद को पत्र देकर यात्रा के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।जिलाध्यक्ष प्रेमनायक चौधरी ने दिए पत्र लिखा है कि ट्रैक्टर तिरंगा मार्च 13 अगस्त को मुंडेरवा किसान शहीद स्थल से शुरू होकर बूधा, कांटे पुलिस चौकी, सरैया बाईपास, मोती चौराहा, बैंक चौराहा और पुरानी सब्जी मंडी होते हुए आजाद चौक पहुंचेगी। यहां कार्यक्रम के बाद यात्रा जिलाधिकारी कार्यालय की ओर जाएगी। किसान नेता लगभग दो बजे जिलाधिकारी को किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।
संगठन ने कहा कि यात्रा में बड़ी संख्या में किसान और ट्रैक्टर शामिल होंगे। ऐसे में मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस बल की तैनाती आवश्यक है। पत्र में प्रशासन से यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।
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