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Santkabir Nagar News: संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के घोरखल मोहल्ले में किराए के कमरे में

Santkabir Nagar News: संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत

Santkabir Nagar News: संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के घोरखल मोहल्ले में किराए के कमरे में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली एक छात्रा की शनिवार की रात संदिग्ध हाल में मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बेटी की सहेली और एक युवक पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं डबल डाक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया।

छात्रा की पहचान

धनघटा क्षेत्र के हैंसर बाजार की रहने वाली 20 वर्षीय सोनम पुत्री नंदलाल साहनी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करने के लिए जनवरी 2026 से खलीलाबाद के घोरखल मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। शनिवार की रात उसकी संदिग्ध हाल में मौत हो गई। छात्रा के बगल के कमरे में रहने वाली उसकी सहेली और एक युवक एंबुलेंस से उसे जिला अस्पताल ले गए, वहां देखते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पीड़ित मां बिंदा देवी पत्नी नंदलाल साहनी का आरोप है कि रात करीब सवा दो बजे बखिरा क्षेत्र की रहने बेटी की सहेली ने फोन पर सूचना दिया कि सोनम की तबीयत ज्यादा गंभीर है और उसे 108 एबुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। रात में ही वह अपने बेटे युवराज और छोटी बेटी सोनाक्षी के साथ जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसकी बेटी की लाश रखी थी। जबकि मौके से बेटी की सहेली और युवक दोनों मौजूद नहीं थे। बेटी के गले, जंघे और अन्य हिस्से में चोट के निशान दिखाई दिए। पीड़ित मां ने आशंका जताई कि बखिरा क्षेत्र की रहने वाली बेटी सहेली और धनघटा क्षेत्र के रहने वाले युवक ने मिलकर सोनम की गला दबाकर हत्या कर दी। कोतवाली में पीड़ित मां और परिवार के सदस्य चीख-चीख कर रहे थे कि इन्हीं दोनों लोगों ने बेटी की हत्या की है। बेटी आत्मघाती कदम आखिर क्यों उठाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाऊस भेज दिया।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस छात्रा की सहेली और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में पता चला कि धनघटा क्षेत्र के रहने वाले युवक और छात्रा सोनम की पहले से जान-पहचान थी। दोनों मोबाइल पर बातचीत करते थे। छात्रा के किराए के कमरे पर युवक आता-जाता था। -

आत्महत्या का मामला

अज्ञात कारणों से छात्रा ने किराए के कमरे में दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक कर आत्म हत्या कर लिया है। डबल डाक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। अन्य सभी बिंदुओं पर पुलिस गहराई से जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार के आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुशील कुमार सिंह, एएसपी

पारिवारिक स्थिति

कोचिंग करने लखनऊ जाने की थी तैयारी

होनहार बेटी की मौत से मां बिंदा और छोटी बहन सोनाक्षी और इकलौता भाई युवराज बेहाल थे। पीड़ित मां रो-रो कर यही कह रही थी कि उसकी दोनों बेटियां होनहार थीं और पढ़ने में काफी तेज थीं। बड़ी बेटी मेडिकल की तैयारी में जुटी थी। दोनों बेटियां सीए की तैयारी करने सोमवार को लखनऊ जाने की तैयारी की थी। लखनऊ में किराए का कमरा ढूंढ़ लिया गया था। पिता नंदलाल साहनी 15 दिन पूर्व ही विदेश गए हैं और वहां से रुपये भी भेजे थे। इधर सोनाक्षी भी बड़ी बेटी के पास गई और एक महीने रही थी। दो दिन पूर्व ही सोनाक्षी खलीलाबाद से गांव आई थी। होनहार बेटी सोनम की मौत से परिवार को गहरा धक्का लगा है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह छात्रा किस क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी?
यह छात्रा बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही थी।
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