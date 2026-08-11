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Santkabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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Santkabir Nagar News: मेंहदावल थाना क्षेत्र के सोनबरसा मोहल्ला में 45 वर्षीय कलम नाथ साहनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके भाई पप्पू साहनी ने घटना की सूचना दी। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की आगे की जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

Santkabir Nagar News: संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत

Santkabir Nagar News: मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। मेंहदावल थाना क्षेत्र के सोनबरसा मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय कलम नाथ साहनी की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर श्मशान घाट पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी हाउस भेज दिया।पुलिस के अनुसार मृतक के भाई पप्पू साहनी ने सूचना दी कि कलम नाथ साहनी पुत्र श्रीपत साहनी आठ अगस्त को अपने मौसेरे भाई घनश्याम निषाद पुत्र रामचरन निवासी बिसौवा के घर गए थे। सोमवार सुबह करीब चार बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। परिजन शव को पंडित पुरवा श्मशान घाट लेकर पहुंचे, जहां से पुलिस को सूचना दी गई।

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सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचायतनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल संतकबीर नगर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

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